Europe: le laser le plus puissant du monde présenté dans ce pays inattendu

La Roumanie a récemment dévoilé une avancée technologique majeure qui pourrait redéfinir plusieurs domaines, de la médecine à l’exploration spatiale. Un centre de recherche situé aux abords de la capitale Bucarest est devenu le théâtre d’une prouesse scientifique : l’activation du laser le plus puissant jamais conçu. Sous la supervision d’Antonia Toma, directrice de tir, l’appareil a démontré sa capacité à délivrer un pic de 10 pétawatts, une puissance phénoménale concentrée dans une fraction de temps quasi-insaisissable, la femtoseconde.

Ce bijou de technologie, qui a nécessité un investissement conséquent principalement supporté par l’Union Européenne, repose sur une infrastructure complexe et coûteuse. En effet, plus de 450 tonnes de matériel, dont des cristaux de saphir de titane et des miroirs précisément ajustés, ont été assemblés pour donner naissance à cette merveille technologique. Franck Leibreich, responsable chez Thales, souligne l’exigence et la précision requises pour atteindre de tels niveaux de performance.

L’exploit roumain ne s’arrête pas là. Le centre affiche une cadence impressionnante, avec 30 à 40 tirs lasers par jour dirigés vers des cibles spécifiques, permettant ainsi à des chercheurs du monde entier de venir expérimenter avec cet équipement sans précédent. Antonia Toma, âgée de 29 ans, partage son expérience de cette tâche à la fois gratifiante et exigeante, reflétant l’enthousiasme et la fierté qui animent l’équipe.

Au cœur de ce projet, on retrouve Gérard Mourou, lauréat du Prix Nobel de physique en 2018, dont la technique innovante de « Chirped Pulse Amplification« , développée avec Donna Strickland, a pavé la voie à cette réalisation. Les applications envisagées sont vastes et prometteuses, allant de l’accélération de particules pour des traitements médicaux révolutionnaires à la gestion des déchets nucléaires et la lutte contre les débris spatiaux.

Enfin, Gérard Mourou partage sa vision optimiste de l’avenir, affirmant que le XXIe siècle sera marqué par les avancées et les applications du laser, tout comme le XXe siècle a été dominé par l’électron. Alors que la compétition internationale s’intensifie, avec la France, la Chine et les États-Unis en quête de lasers toujours plus puissants, la Roumanie s’inscrit déjà comme un acteur majeur dans cette course à l’innovation.