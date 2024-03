Europe : test réussi d’un train Maglev dans ce pays

Alors que plusieurs nations se positionnent en pionnières dans le domaine de la technologie Maglev, une avancée significative vient de se manifester en Europe. Le Japon et la Chine, notamment, ont déjà démontré leur expertise et leur engagement envers cette technologie futuriste. Le Japon, avec son train à sustentation magnétique « Maglev » qui détient le record de vitesse pour les trains à lévitation magnétique, et la Chine, avec son Maglev de Shanghai, opérationnel depuis 2004, illustrent l’avant-garde de cette révolution dans les transports.

Ces développements mettent en lumière l’intérêt mondial croissant pour des solutions de transport plus rapides et plus efficaces, créant un contexte favorable pour les innovations dans ce domaine. Dans ce paysage innovant, l’entreprise italienne IronLev a récemment fait la lumière sur son prototype de train Maglev. Ce dernier se distingue par sa capacité à fonctionner sur les infrastructures ferroviaires existantes, sans nécessiter de modifications onéreuses. Cette percée pourrait significativement accélérer l’adoption de la technologie Maglev à travers le continent européen, marquant un tournant dans l’évolution des systèmes de transport ferroviaire.

Publicité

La technologie Maglev, qui repose sur la lévitation magnétique pour éliminer le frottement entre le train et les rails, promet des vitesses considérablement accrues. Jusqu’à présent, les coûts prohibitifs liés à la mise en place d’infrastructures dédiées freinaient son adoption. Cependant, grâce à l’utilisation d’aimants permanents, IronLev présente une solution qui pourrait surmonter cet obstacle, rendant le Maglev plus accessible.

Lors d’une démonstration convaincante en Vénétie, le prototype d’IronLev, pesant une tonne, a réussi à atteindre une vitesse de 70 km/h sur un segment de deux kilomètres, sans aucune modification des rails existants. Ce succès annonce la possibilité d’intégrer cette technologie au vaste réseau ferroviaire européen, qui s’étend sur plus de 200 000 kilomètres, sans engendrer de coûts d’infrastructure prohibitifs.

En plus de minimiser les coûts d’installation, le train Maglev d’IronLev offre d’autres avantages significatifs, tels que la réduction de la résistance et des vibrations, ce qui se traduit par des trajets plus rapides et plus silencieux. Le système utilise un mécanisme magnétique passif, ce qui se révèle être une solution écoénergétique par rapport aux systèmes Maglev traditionnels qui nécessitent une alimentation continue des rails pour maintenir la lévitation magnétique.

Publicité

IronLev envisage de poursuivre sur cette lancée en développant un prototype plus ambitieux, capable de porter 20 tonnes et d’atteindre des vitesses de 200 km/h. Bien que la réalisation de ce projet plus grandiose puisse prendre plusieurs années, les perspectives offertes par cette innovation technologique laissent entrevoir un avenir prometteur pour le transport ferroviaire européen, même si l’implémentation à grande échelle pour le transport de passagers pourrait ne pas voir le jour avant la prochaine décennie.