Et si la Russie n’était finalement pas derrière l’explosion Nordstream, comme l’ensemble des premiers soupçons semblaient le laisser penser ? En effet, le 26 septembre 2022, explosaient les gazoducs Nordstream 1 et 2, en pleine mer Baltique. Ces derniers reliaient la Russie à l’Allemagne et permettaient d’acheminer des ressources tout au sein de l’Union européenne.

Mais alors que Moscou semblait s’imposer comme étant le coupable idéal, la réalité pourrait être bien différente. Selon certaines sources officielles, l’Ukraine pourrait être à l’origine de cette explosion. En effet, plus l’enquête sur ce sabotage avance, plus les regards se tournent vers Kiev. Reste que, pour le moment, le gouvernement concerné n’a pas encore réagi aux soupçons.

L’Ukraine, responsable de l’explosion de Nordstream ?

L’enquête se concentre en fait sur l’Andromeda, un voilier qui se trouvait du côté de Rostock, en Allemagne. Ce dernier a effectué un parcours assez surprenant, en se dirigeant à proximité de là où l’explosion a eu lieu. Il repart ensuite, en direction de la Pologne d’où il fera escale, avant de reprendre la mer, pour revenir à Rostock. Et selon les premières informations, ce même bateau aurait été loué par Rustem Abibulayev, homme d’affaires ukrainien.

Plus tard, journalistes et forces de l’ordre découvriront que les six personnes qui se trouvaient à bord de l’équipage ont utilisé de faux passeports pour passer incognito. Et ces faux passeports auraient été directement fournis par le patron des services secrets ukrainiens d’alors, un certain Kyrylo Boudanov. En somme, tous les indices semblent bel et bien pointer vers Kiev.

Valeri Zaloujny, personnage central ?

Un homme en particulier est soupçonné : Valeri Zaloujny. Cet homme est bien connu, puisqu’il a officié en tant que chef d’État-major des armées ukrainienne avant d’être finalement limogé au mois de février dernier. Il occupe désormais le poste d’ambassadeur ukrainien, à Londres. Quid de l’implication du président Zelensky ? Était-il au courant, a-t-il donné son accord pour une telle opération ? Personne n’est en mesure de donner une quelconque réponse.