Forbes : voici les 10 acteurs les mieux payés en 2023

Hollywood demeure le cœur battant de l’industrie cinématographique mondiale, un phare de créativité et de succès commercial qui attire les talents de tous horizons. Cette industrie légendaire, riche de son histoire et de sa tradition, continue de dominer le box-office global, façonnant les goûts et les tendances culturelles à travers le monde.

Les acteurs de Hollywood, grâce à cette plateforme prestigieuse, ont l’opportunité de participer à des projets d’envergure internationale qui leur ouvrent les portes à des rémunérations astronomiques. Entre les cachets initiaux, les parts des recettes du box-office, les accords de droits d’image, et les contrats publicitaires, les possibilités d’accumuler des fortunes considérables sont multiples.

De plus, l’avènement des plateformes de streaming a introduit de nouveaux modèles économiques et des opportunités supplémentaires pour les acteurs de maximiser leurs revenus, consolidant ainsi la place de Hollywood comme un moteur économique majeur dans l’industrie cinématographique mondiale. Des richesses accumulées en 2023 sselon Forbes, l’univers cinématographique de 2023 a été dominé par des talents exceptionnels, avec Adam Sandler menant le bal comme l’acteur le mieux rémunéré, grâce à une année fructueuse sur Netflix.

Son engagement continu dans divers projets a captivé les audiences mondiales, lui permettant d’amasser environ 73 millions de dollars. Le phénomène « Barbenheimer », marqué par les succès retentissants des films « Barbie » et « Oppenheimer », a également joué un rôle crucial dans les classements de cette année. Margot Robbie, grâce à sa performance dans « Barbie », a non seulement capturé l’imaginaire du public, mais a aussi gravi les échelons financiers, se plaçant en deuxième position avec des gains estimés à 59 millions de dollars.

La liste des acteurs les mieux payés est complétée par des noms illustres, avec Tom Cruise à la troisième place, ayant engrangé 45 millions de dollars grâce à ses performances époustouflantes et ses négociations contractuelles astucieuses. Ryan Gosling et Matt Damon se partagent la quatrième place, chacun avec 43 millions de dollars, grâce à leur participation à des productions acclamées et leur influence considérable à Hollywood.

Jennifer Aniston se distingue également, occupant la sixième position avec 42 millions de dollars, suivie par Leonardo DiCaprio et Jason Statham, qui sont ex æquo à la septième place avec 41 millions de dollars chacun. Ces acteurs, grâce à leurs rôles marquants et à leur présence indéniable à l’écran, ont assuré leur place parmi les mieux payés. La liste est clôturée par Ben Affleck et Denzel Washington, se classant respectivement neuvième et dixième, avec des gains estimés à 38 millions et 24 millions de dollars.

Leur expertise et leur longévité dans l’industrie leur ont permis de maintenir leur statut parmi les acteurs les plus bankables. Ce classement met en lumière non seulement le talent et la popularité de ces acteurs, mais souligne également le manque de diversité au sein de l’industrie. À l’exception de Denzel Washington, le top 10 manque de représentation significative des acteurs de couleur, mettant en évidence un défi persistant à Hollywood.

En regardant vers l’avenir, il sera intéressant de voir comment les dynamiques évolueront, notamment avec les projets annoncés pour 2024 qui pourraient remodeler le paysage des acteurs les mieux payés. Voici la liste des 10 acteurs les mieux payés en 2023 :