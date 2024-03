France: « ça va mal finir » prédit un ancien caïd

La France a une longue histoire de confrontation avec les réseaux de narcotrafic, particulièrement à Marseille où le phénomène des gangs et des deals de drogue a profondément marqué le paysage urbain et social. Depuis les années 50, la ville a été un carrefour pour le trafic d’héroïne, notamment via la célèbre French Connection, reliant la cité phocéenne aux États-Unis. Cette période a vu émerger des figures criminelles notoires, dont certaines, aujourd’hui retirées, observent avec inquiétude l’évolution du milieu.

Récemment, Emile Diaz, surnommé « Milou« , a partagé son expérience devant une commission d’enquête sénatoriale. Ancien acteur majeur de la French Connection, cet homme de 81 ans a mis en lumière les mutations du narcotrafic, désormais dominé par une nouvelle génération de criminels qu’il décrit comme dénuée de toute éthique. Selon lui, le paysage criminel actuel est bien plus sombre et imprévisible, exacerbé par l’arrivée potentielle en France du captagon, une drogue stimulante fabriquée au Liban.

Milou a mis en garde contre les conséquences de cette nouvelle vague de drogues, soulignant que le captagon, connu sous le nom de « drogue du jihadiste« , pourrait inonder le marché français via Marseille et d’autres ports européens. Le trafic de cette substance, selon lui, pourrait s’accompagner d’un afflux d’armes lourdes et de lance-roquettes, conséquence indirecte du conflit en Ukraine. Cet avertissement souligne une évolution inquiétante du crime organisé, marquée par une augmentation de la violence et de l’accessibilité aux armements.

Les réflexions de Milou sur l’évolution des comportements criminels sont particulièrement frappantes. Selon lui, les criminels d’aujourd’hui, qu’il qualifie de « malades », n’ont plus de respect pour les anciens codes d’honneur et sont prêts à tuer pour des motifs futiles. Cette escalade de la violence dès le plus jeune âge marque une rupture avec les pratiques criminelles de sa génération, où les vols prévalaient sur les homicides.

Face à cette situation alarmante, Milou propose des pistes de solutions axées sur l’éducation et la réinsertion. Il suggère notamment d’utiliser la lecture comme outil de réhabilitation pour les détenus, afin de réduire la propension à la violence. Parallèlement, il critique la fonctionnarisation de la police et appelle à un renforcement des effectifs douaniers, perçus comme plus aptes à faire face à la complexité du trafic de drogue moderne.

L’audition de cet ancien caïd devant les sénateurs ouvre une fenêtre sur les défis que la France doit relever pour combattre efficacement le narcotrafic. Les recommandations et observations de Milou, fort de ses décennies d’expérience dans le milieu criminel, pourraient s’avérer précieuses pour les autorités dans leur quête de stratégies plus adaptées à la réalité actuelle. Les conclusions de la commission, attendues pour le début mai, seront déterminantes pour l’orientation future de la politique de lutte contre le narcotrafic en France.