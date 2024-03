France: des soldats étrangers bientôt déployés… voici pourquoi !

Alors que la France s’apprête à accueillir les Jeux olympiques d’été 2024, une mobilisation sécuritaire sans précédent se met en place pour garantir la sérénité de cet événement d’envergure mondiale. Le gouvernement français a annoncé un dispositif de sécurité renforcé pour la durée des compétitions, du 27 juillet au 10 août, avec une attention particulière pour la cérémonie d’ouverture prévue le 26 juillet. Ce jour-là, pas moins de 45 000 membres des forces de l’ordre seront déployés à Paris pour surveiller cette grande fête populaire qui se déroulera le long de la Seine et qui devrait rassembler plus de 300 000 spectateurs.

Dans le cadre de ces préparatifs, le ministère des Armées a révélé une dimension internationale de ce dispositif de sécurité. Des forces militaires et policières issues de « plusieurs nations étrangères » vont venir appuyer les équipes françaises, bien que les effectifs exacts de ce renfort international n’aient pas encore été divulgués. Parmi les premiers à officialiser leur participation, la Pologne a annoncé l’envoi de 40 policiers et 13 équipes cynophiles spécialisées dans la détection d’explosifs et la lutte antiterroriste. L’Allemagne s’est également engagée à fournir un soutien policier pour l’occasion.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche de coopération internationale sollicitée par la France dès janvier 2024. Le ministère de l’Intérieur a en effet convié 46 pays à contribuer à cet effort collectif, visant à enrichir l’expérience des spectateurs tout en faisant face aux défis logistiques posés par l’organisation d’un tel événement. À ce jour, une dizaine de nations ont répondu positivement à cet appel, promettant l’arrivée de 2 185 renforts sur le sol français.

Le recours à une assistance étrangère dans le cadre de grands événements sportifs n’est pas une première pour la France. Le pays a déjà bénéficié d’une telle collaboration lors de la Coupe du monde de rugby en 2023 par exemple, où des forces de l’ordre venant de toute l’Europe avaient été mobilisées. Ces précédents témoignent de l’efficacité d’une telle stratégie dans la gestion des risques sécuritaires liés à de grands rassemblements internationaux.

L’annonce de ce dispositif intervient dans un contexte de vigilance accrue, le niveau « urgence attentat » du plan Vigipirate ayant été activé suite à une attaque terroriste récente. Cette mesure préventive souligne la nécessité d’une sécurité optimale, mission pour laquelle la solidarité internationale représente un atout majeur. En somme, la France se prépare à offrir un accueil sécurisé et chaleureux aux athlètes et spectateurs du monde entier, grâce à un dispositif de sécurité à la fois robuste et collaboratif.