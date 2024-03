France: exécution sommaire d’un père et de son fils

Drame, dans la ville de Chelles, en Seine-et-Marne (France). En effet, les autorités ont récemment découvert les corps de deux hommes, un père et son fils, respectivement âgés de 64 et de 37 ans. L’enquête préliminaire semble vouloir privilégier le règlement de compte, alors qu’un assassinat avait lieu, l’an dernier, au même endroit.

Il est aux alentours de 21 heures, mercredi soir, lorsque les forces de police sont appelées par des riverains. Ces derniers ont affirmé avoir entendu des coups de feu. Certains ajoutent avoir vu une voiture noire de type berline prendre la fuite dans la foulée. En se rendant sur place, la police, accompagnée des pompiers, découvre donc une triste scène, digne des meilleurs polars.

Un père et son fils, abattu en pleine rue

Le fils, touché à quatre reprises au niveau du bras gauche, de la gorge, sur le côté et à la poitrine, est encore en vie lorsque les secours arrivent sur place. Ils tentent alors de le sauver, mais rien n’y fait. Son décès est constaté aux alentours de 23 heures. Le père est emmené du côté de l’hôpital Henri-Mondor (Créteil) pour y être opéré. Il a été touché par une balle qui a traversé de la hanche gauche à la cuisse droite. Son décès sera confirmé à 1h20.

À ce stade de l’enquête, aucune interpellation n’a encore eu lieu. Officiellement, aucune piste n’est privilégiée, mais certaines personnes évoquent déjà une possible vendetta. En effet, il y a un peu plus d’un an, un homme de 54 ans a été tué à cette même adresse, dans des circonstances similaires. Pour les faits, un homme aurait été arrêté, trahi par le signal de son téléphone.

Vives tensions dans le quartier

La situation, elle, a entraîné un véritable climat de tension. Une centaine de personnes s’est réunie dans la soirée, poussant d’ailleurs les forces de l’ordre à devoir de nouveau intervenir. Des patrouilles de CRS, qui ont généralement lieu dans le cadre de violences urbaines, ont même été engagées, afin de ramener le calme dans ce petit quartier situé entre Chelles et le stade nautique olympique de Vaire-sur-Marne.