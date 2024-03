France : il gagne deux fois le gros lot en deux décennies

Depuis des décennies, les loteries captivent l’imagination de millions de personnes à travers le monde, en offrant la promesse alléchante de transformer des rêves de grande fortune en réalité du jour au lendemain. Ce phénomène mondial repose sur l’attrait universel du hasard et de la possibilité, si infime soit-elle, de gagner des sommes d’argent qui pourraient changer la vie. Avec des mises souvent minimes, les participants ont la chance de remporter des gains qui défient toute proportion, alimentant ainsi un espoir perpétuel et renouvelé, malgré les probabilités astronomiquement faibles. La simplicité du jeu, combinée à l’excitation de l’attente des résultats, fait des loteries un divertissement populaire, transcendant les barrières culturelles et socio-économiques.

Deux victoires en deux décennies

Un résident d’Aix-en-Provence a récemment ajouté un nouveau chapitre à sa série de succès aux jeux de hasard, en décrochant une rente de 2 000 euros par mois pendant cinq ans grâce à EuroDreams, le dernier né des jeux de la Française des Jeux (FDJ), a annoncé l’organisme ce 8 mars. Ce gain intervient des décennies après un premier coup de chance majeur, où l’individu avait remporté une somme importante au Loto dans les années 90, ce qui lui avait permis à l’époque d’acquérir une voiture.

EuroDreams, lancé il y a quatre mois par neuf loteries nationales européennes, représente la première initiative de jeu de rente à l’échelle continentale. Il promet aux participants la possibilité de gagner jusqu’à 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Selon les informations communiquées par la FDJ sur son site internet, ce jeu a déjà fait 588 536 gagnants depuis le début de l’année 2024.

Le parcours de l’heureux gagnant souligne non seulement sa persévérance dans les jeux de hasard mais aussi sa chance exceptionnelle de remporter de tels prix à plusieurs décennies d’intervalle. Après son premier succès au Loto, l’achat d’une voiture avait marqué une étape importante dans sa vie. Aujourd’hui, avec cette nouvelle rente mensuelle, il envisage la possibilité d’une retraite anticipée, nourrissant le rêve de remporter encore une fois le gros lot à l’avenir.