Dans une série de commentaires acerbes publiés sur Twitter, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a vivement critiqué le président français Emmanuel Macron en prévision de son voyage à Kiev. Utilisant un langage provocateur, Medvedev a décrit Macron comme un « trouillard zoologique« , suggérant de manière moqueuse que l’équipe du président français devrait s’équiper de « plusieurs paires de caleçons » en prévision de ce qu’il prédit être une situation tendue.

Ces déclarations interviennent dans un contexte où la présidence française a confirmé une visite imminente d’Emmanuel Macron en Ukraine, après plusieurs reports depuis février. Initialement prévu pour signer un accord de sécurité bilatéral avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le voyage a dû être repoussé, conduisant à une rencontre à Paris pour conclure l’accord.

La tension monte alors que cette visite est à nouveau programmée, sur fond d’aggravation des relations entre la France et la Russie. Emmanuel Macron a récemment adopté une position plus ferme vis-à-vis de Moscou, accusant la Russie d’agression envers la France et l’Europe et insistant sur la nécessité de vaincre Moscou. Ces propos interviennent peu de temps après qu’un missile russe a manqué de peu le président ukrainien et le premier ministre grec à Odessa, renforçant ainsi les inquiétudes sécuritaires autour de la visite.

Dans le même temps, Macron a exhorté les alliés européens à intensifier leur soutien à l’Ukraine, suscitant des réactions mitigées de la part de nombreux alliés occidentaux, notamment suite à ses propositions sur l’envoi potentiel de troupes occidentales en Ukraine.

La présidence française envisage désormais d’élargir l’objectif de ce voyage, potentiellement en incluant d’autres chefs d’État occidentaux, dans un effort de démonstration d’unité et de solidarité avec l’Ukraine. Cette démarche vise à renforcer la position européenne face à la Russie, dans un contexte où les tensions internationales ne cessent de croître.

La diatribe de Medvedev sur les réseaux sociaux soulève des questions sur l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et la Russie, ainsi que sur les implications potentielles de la visite de Macron à Kiev, tant sur le plan politique qu’en matière de sécurité.