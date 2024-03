Gaz au Maghreb: ce géant britannique va démarrer l’exportation

Au Maroc, une nouvelle ère dans le secteur gazier semble pointer à l’horizon. La société britannique spécialisée dans l’exploration gazière, Chariot Oil & Gas, se positionne activement pour la commercialisation de son gaz extrait des puits d’Anchois et Loukkos, situés dans le bassin du Gharb.

Dans une communication récente adressée à ses actionnaires et partenaires, Chariot Oil & Gas a dévoilé sa vision ambitieuse pour la commercialisation de son gaz naturel. Challenge, l’hebdomadaire économique marocain, rapporte que la stratégie de la compagnie se déploie selon trois axes principaux.

Premièrement, Chariot mise sur une approche régionale de la commercialisation. Dans cette optique, elle envisage la livraison directe de gaz naturel comprimé via des camions citernes vers les zones industrielles clés de Kénitra, Casablanca et Tanger. Cette démarche vise à répondre aux besoins énergétiques locaux de manière efficace et directe.

Parallèlement, la compagnie envisage la construction à moyen terme d’un nouveau pipeline pour relier sa production au réseau existant à Kénitra. Cette extension infrastructurelle permettra d’étendre la portée de la commercialisation à l’échelle nationale, facilitant ainsi l’approvisionnement en gaz dans d’autres régions du pays.

Le troisième axe de la stratégie de Chariot Oil & Gas est axé sur l’exportation. À long terme, l’entreprise envisage de connecter son unité de traitement de gaz naturel au Gazoduc Maghreb-Europe (GME), ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur le marché international. Cette initiative permettrait à Chariot de réutiliser le GME, actuellement utilisé pour l’importation de gaz depuis l’Espagne, pour ses propres exportations vers l’Europe ainsi que pour l’alimentation des centrales électriques locales.

La mise en œuvre de cette vision ambitieuse implique un partenariat stratégique avec Vivo Energy Maroc. Les deux entreprises collaborent pour développer un marché gazier dynamique, assurant l’achat, le transport et la distribution du gaz naturel aux utilisateurs finaux. Un contrat de vente à long terme a été signé en avril 2023, jetant ainsi les bases d’une coopération solide entre les deux parties.

En outre, Chariot Oil & Gas et Vivo Energy Maroc ont récemment conclu un accord de partenariat en vue de créer une joint-venture pour la distribution de gaz naturel à des clients industriels au Maroc. Cette collaboration renforce l’engagement des deux entreprises à soutenir le développement économique du pays tout en répondant aux besoins croissants en énergie.