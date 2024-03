Chassés du Niger, les USA demandent des explications

La récente décision des militaires au pouvoir au Niger de mettre fin à l’accord de coopération militaire avec les États-Unis a conduit Washington à demander des clarifications. Cette annonce intervient dans un contexte où la coopération entre les deux pays était considérée comme cruciale pour les USA dans la région.

Selon un porte-parole du département d’État, Vedant Patel, les États-Unis sont en train de prendre contact avec les autorités nigériennes pour comprendre les raisons de cette rupture. « Nous sommes en contact avec les autorités de transition pour obtenir une clarification de leurs commentaires et pour discuter des futures étapes« , a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la coopération pour la sécurité régionale.

Un désaccord affiché

La fin de l’accord a été annoncée peu après le départ d’une délégation américaine de haut niveau du Niger, suggérant une profonde discordance entre les attentes des deux parties. « Nos partenariats avec les pays de l’Afrique de l’Ouest sur la sécurité sont mutuellement bénéfiques et visent à atteindre des objectifs communs pour détecter, prévenir et réduire la violence terroriste et créer un environnement propice à un développement économique et social« , s’est pourtant justifié Patel. Mais ce n’est pas du tout l’avis des autorités du Niger pour qui le pays est perdant dans cet accord qu’elles viennent de dénoncer.

Le dialogue entre les deux nations semble avoir été marqué par des moments de tension, notamment lors de discussions avec des responsables américains qui ont exprimé leur inquiétude concernant le coup d’État et les possibles implications de relations renforcées entre le Niger, la Russie et l’Iran. En retour les nigériens ont apporté une réponse cinglante aux autorités américaines privilégiant leur droit à nouer des alliances sans se cacher. En guise de désaccord, les responsables américains n’ont pas eu accès au président Tchiani.

Ce revirement de situation pose des questions sur l’avenir de la présence militaire américaine au Niger, notamment sur l’importante base de drones à Agadez, et sur l’impact de ce changement sur les opérations américaines dans la région. Les États-Unis, qui comptaient sur cet accord pour soutenir leurs opérations au Sahel, doivent maintenant faire avec un paysage géopolitique incertain.

L’annonce de la fin de la coopération militaire avec les États-Unis par le Niger, à la suite de mesures similaires prises à l’encontre de la France, pointe du doigt le changement radical des alliances dans la région et sur la possibilité d’un réalignement des alliances internationales du Niger.