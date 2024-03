Gaz: ce pays du Maghreb a augmenté ses exportations vers l’Europe

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays européens ont décidé de réduire drastiquement leurs importations de gaz russe. Une décision sous la forme d’une sanction économique à l’encontre de Moscou. Mais face au risque de manquer, l’Europe a dû trouver des solutions. Et c’est vers le Maghreb que tous les yeux se sont tournés.

En effet, les nations européennes se sont tournées vers l’Algérie afin de répondre à leurs besoins. Et en quelques mois, Alger a noté une hausse exponentielle de ses livraisons de GNL (Gaz Naturel Liquéfié) en direction de ses voisins européens. Une hausse exceptionnelle, de l’ordre de 25% en quelques mois seulement, qui permet à l’Algérie de devenir le premier pays africain exportateur de GNL en Europe, devant le Nigeria.

Publicité

L’Algérie, nouveau leader africain du GNL en Europe

Aujourd’hui, l’Algérie compte pour 10% des exportations globales de gaz en Europe, contre 8% en 2022, à 11.6 millions de tonnes de GNL livrées. Dans le même temps, la part du Nigeria dans ces exportations a chuté, passant de 7 à 5% en quelques mois, alors qu’avant le début de la guerre, Abuja était le principal partenaire africain des Européens en matière de livraison de gaz.

Une demande de plus en plus soutenue, qui implique que la production doive suivre. Et justement, en 2023, le pays a produit 136 milliards de m3 de gaz naturel liquéfié, contre 132.7 milliards de m3 en 2022. Et pour les années futures, la situation devrait rester la même, au point que de nombreux projets en lien direct avec le développement de l’extraction et le traitement des ressources naturelles à disposition aient été annoncés.

La Russie compte sur une forte demande asiatique pour combler les pertes

La guerre en Ukraine a eu un fort impact sur la production et les capacités de livraison de GNL russe, puisque Moscou est désormais devancé par les USA (84,3 millions de tonnes de gaz exporté), l’Australie (78.9) et le Qatar (78.5). La Russie peut toutefois compter sur la demande asiatique, en forte hausse, pour compenser les pertes liées à la réduction des contrats européens.