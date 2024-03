Guerre à Gaza : la Russie accuse les USA

À l’ONU, Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie, a lancé des accusations sérieuses contre les États-Unis, affirmant qu’Israël jouissait d’un soutien inconditionnel de leur part dans le conflit à Gaza. Cette déclaration intervient malgré une résolution récente du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la région, une résolution qui a vu les États-Unis s’abstenir de voter, une abstention qui n’a pas manqué de soulever des questions quant à leur position sur le conflit.

La résolution en question, adoptée lundi, appelle à un cessez-le-feu immédiat et durable pour le mois sacré du Ramadan, déjà entamé il y a deux semaines. Elle exige également la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Bien que cette initiative ait été accueillie favorablement par une majorité de la communauté internationale, allant de Madrid à Pretoria, elle a suscité une réaction mitigée de la part d’Israël et de ses alliés.

Publicité

Le Hamas a exprimé sa volonté de s’engager dans un échange de prisonniers pour les otages et de travailler vers un cessez-le-feu permanent. Par contraste, Israël, par l’intermédiaire de son ministre de la Défense, a clairement indiqué que le combat continuerait tant que des otages seraient retenus à Gaza, soulignant une détermination à ne pas céder malgré les pressions internationales.

L’abstention américaine a été justifiée par John Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche, comme n’étant pas un changement de politique. Cette position a surpris, notamment en raison de la réponse d’Israël à cette abstention. L’ambassadrice américaine à l’ONU a néanmoins souligné que le cessez-le-feu pourrait être mis en œuvre immédiatement après la libération du premier otage, laissant entrevoir une possible voie vers la désescalade.

La réaction internationale à cette résolution a été variée, mais majoritairement positive, avec des acteurs clés comme l’Autorité palestinienne, l’Égypte, et des figures au sein de l’Union européenne et de la communauté internationale plus large, saluant la résolution tout en appelant à sa mise en œuvre rapide. La Turquie et l’Iran, malgré leurs réserves, ont reconnu le vote comme une étape positive, bien que Téhéran ait appelé à une action plus concrète pour faire cesser les hostilités.

Publicité

Les prochains jours seront cruciaux pour voir comment ces dynamiques internationales influenceront le cours des événements à Gaza. Alors que les appels à la paix se multiplient, la complexité de la situation sur le terrain et les intérêts divergents des parties en conflit rendent l’issue incertaine. Le monde observe attentivement, espérant que la diplomatie prévaudra sur la violence.