Hydrogène vert en Afrique du Nord : 12 milliards $ d’investissement en vue

Le potentiel énergétique de l’Afrique n’est plus à démontrer. Que ce soit dans le secteur des hydrocarbures ou des énergies renouvelables, l’Afrique a son mot à dire. En Afrique du Nord notamment, une politique ambitieuse est mise en place pour valoriser le plein potentiel des énergies renouvelables. C’est le cas en Égypte. Depuis qu’il préside à la destinée de la nation arabe, le président Abdel Fattah al-Sissi a engagé des réformes audacieuses dans le domaine de l’énergie.

En plus de valoriser son potentiel pétrogazier, l’Égypte mise aussi sur le nucléaire, le solaire, l’éolien, ou encore l’hydrogène vert. De grands investisseurs internationaux s’intéressent à l’hydrogène vert du pays des Pharaons. Les investisseurs indiens sont les plus actifs. Tout récemment, le groupe indien Rana a indiqué vouloir mobiliser 12 milliards de dollars pour construire une usine de production d’hydrogène vert en Égypte.

D’après des sources concordantes, les représentants de l’État égyptien ont rencontré les responsables de la société Rana pour discuter du processus d’investissement. La firme indienne a de grands projets pour l’Égypte en termes de valorisation des ressources énergétiques. L’entreprise asiatique a plusieurs cordes à son arc. En effet, elle intervient dans le secteur de la fabrication de véhicules électriques, d’équipements agricoles et de satellites.

En choisissant d’investir en masse en Égypte, les investisseurs égyptiens ne comptent pas se faire damer le pion. En effet, les investisseurs européens, américains, russes, chinois, se livrent une bataille sans merci pour se positionner sur le très prometteur marché égyptien de l’énergie. Ayant compris qu’il fait l’objet de nombreuses convoitises, le pays des Pharaons a mis en place un écosystème favorable pour tous ceux qui ont l’ambition de venir investir dans le pays.

Après avoir connu des soubresauts socio-politiques, le pays d’Afrique du Nord est résolument tourné vers la construction de sa croissance économique. Le secteur touristique est le pilier de l’économie nationale, et ce, depuis de nombreuses années maintenant. Ce secteur a fait entrer des capitaux importants dans les caisses de l’État et il est pourvoyeur d’opportunités pour la population. Le pays arabe veut se donner les moyens de diversifier son tissu économique à l’heure où le monde est confronté à des mutations majeures. Le processus est enclenché, et Le Caire avance à son rythme pour atteindre ses objectifs.