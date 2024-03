Jif 2024 : Le personnel féminin de la Gdiz s’associe aux femmes du MIC

Le personnel féminin de la Sipi-Bénin S.A s’est associé ce 8 mars aux femmes du Ministère de l’Industrie et du Commerce dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Droits de la Femme. Toutes vêtues d’un pagne choisi pour la circonstance, elles se sont éloignées de leur cadre habituel de travail pour marquer d’un cachet spécial l’édition 2024 de la Journée Internationale des Droits des Femmes avec la ministre Shadiya Alimatou Assouman.

On retiendra que cette année, les femmes de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé n’ont pas voulu rester seules dans le cadre de la commémoration du 8 mars. Selon les confidences, l’objectif de cette association avec les femmes du Ministère de l’Industrie et du Commerce est de renforcer les liens au sein du secteur industriel et promouvoir une collaboration plus étroite. Ces femmes estiment également qu’unir leur force favorisera le partage d’expériences entre elles. « Cette célébration reflète notre engagement commun envers l’égalité, la diversité et la croissance collective de notre communauté industrielle », ont-elles martelé.

Publicité

Au milieu de ses collaboratrices, la Ministre Shadiya Alimatou Assouman a tenu à rendre hommage à toutes ces femmes qui ont lutté afin que la journée du 8 mars soit instituée. Elle n’a pas manqué d’adresser ses reconnaissances à l’endroit du président Patrice Talon qui a mené plusieurs actions en faveur de la femme béninoise. Pour la ministre de l’Industrie et du Commerce, grâce à l’actuel patron de la Marina, les femmes sont de plus en plus représentées au sein des instances de prise de décision. Ceci a été possible à cause de l’inscription dans le cadre réglementaire des droits pour la femme béninoise.

Rappelant le thème de cette année qui est : « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme », elle a invité les femmes à travailler pour ne plus être considérées comme des risques. « Nous sommes encore considérées comme des risques. Très peu de banques font confiance aux femmes parce qu’elles sont considérées comme des risques, pas parce qu’elles ne remboursent pas. Mais parce qu’elles se disent qu’elle peut toujours investir dans sa famille », a-t-elle noté. Shadiya Alimatou Assouman a ainsi invité ses collaboratrices à renforcer leur capacité technique pour être compétitive.