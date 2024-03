Joe Biden: Trump crée une nouvelle polémique sur son réseau social

L’ancien président Donald Trump a créé une onde de choc sur les réseaux sociaux en partageant une vidéo sur Truth Social, montrant Joe Biden attaché à l’arrière d’un pick-up. Cette simulation d’enlèvement, filmée dans le New Jersey, présente une image troublante où le visage de l’actuel président est superposé sur le corps d’une personne ligotée.

Les partisans de l’ancien président ont rapidement réagi à cette vidéo, affichant leur soutien à l’ancien président américain Donald Trump à travers des drapeaux et des calicots. Cependant, les réactions n’ont pas tardé à déferler, avec des critiques virulentes émanant tant des représentants démocrates que de certaines personnalités indépendantes.

Publicité

Michael Tyler, directeur de la communication de la campagne de l’actuel locataire de la Maison-Blanche Joe Biden, a vivement condamné cette incitation à la violence politique perpétrée par Trump. Il a rappelé les événements tragiques du 6 janvier au Capitole, où l’instigation de l’ancien président avait conduit à des émeutes meurtrières.

Dans la même veine, Joyce Vance, ancienne procureure des États-Unis pour le district Nord de l’Alabama, a souligné l’irresponsabilité manifeste d’un tel comportement, émanant qui plus est d’un ancien président. Ce type de mise en scène violente ne peut qu’attiser les tensions déjà vives dans le pays.

Face à ces critiques, le porte-parole de la campagne de Trump, Steven Cheung, a tenté de justifier la présence de cette image choquante sur le véhicule en circulation. Il a déclaré que cette vidéo était simplement une expression artistique et qu’elle était en aucun cas destinée à inciter à la violence. De plus, il a accusé les démocrates et les adversaires de Trump de chercher à détourner le système judiciaire contre l’ancien président.