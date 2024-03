La douane béninoise échange avec une délégation nigérienne

Ce n’est plus une rumeur ! Une délégation de la douane nigérienne est bel et bien à Cotonou depuis dimanche. Dans la matinée de ce lundi, les émissaires du nouvel homme fort du Niger ont eu leur première séance avec l’administration douanière béninoise. La délégation nigériane composée de hauts gradés des douanes a d’abord échangé à huis clos avec le directeur général adjoint des douanes béninoises ainsi que leurs partenaires chinois. La rencontre s’est déroulée à la direction générale des douanes et droits indirects.

Cette rencontre sera élargie plus tard à d’autres personnes. Au menu des discussions, le projet majeur d’oléoduc reliant le Bénin et le Niger. C’est un projet de transport du pétrole d’Agadem au Niger vers la station terminale de Sèmè-Kpodji du côté béninois. Selon les informations rapportées par RFI, les deux pays ont d’énormes enjeux économiques liés à ce projet, avec une production annoncée de 90 000 barils par jour.

Cette visite de travail de la douane nigérienne intervient quelques jours après la levée des sanctions de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédeao) contre le Niger. Lesquelles sanctions ont été prises suite au coup d’Etat qui a permis de renverser le président Bazoum le 26 juillet 2023. Dès lors, les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger ont pris un coup. Malgré la levée des sanctions économiques, les frontières restent encore fermées côté Niger.

Nul doute que cette question sera également au cœur des échanges entre les deux parties. Au cours d’une récente sortie médiatique, le président Patrice Talon s’est engagé à mettre tout en œuvre pour normaliser et consolider les liens de coopération entre son pays et le Niger. La délégation nigérienne, composée de cinq hauts gradés de la douane, abordera des aspects tels que la réglementation, la coopération, le contrôle et la facilitation du partenariat économique au cours de cette mission de prospection qui prend fin le 9 mars prochain.