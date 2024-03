La France survolée par un bolide non identifié ? Des scientifiques alertent (vidéo)

Dans le tumulte des relations tendues entre Paris et Moscou et ce, depuis les propos d’Emmanuel Macron sur l’éventuel déploiement de troupes en Ukraine, et les récentes déclarations provocatrices de Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, la tension est montée d’un cran. Tous les phénomènes sont observés avec attention. Le dernier qui a retenu l’attention c’est un objet céleste que les scientifiques ont d’abord pris pour un missile balistique avant de se raviser.

En effet, le Réseau de Recherche sur les Bolides et les Météorites (SPMN), affilié au Conseil Supérieur des Recherches Scientifiques espagnol, a observé un phénomène étrange le soir du 29 mars : un « bolide artificiel » traversant le ciel depuis la France jusqu’à la mer, en passant par la Catalogne, les Baléares et la Communauté valencienne.

Publicité

Les experts du SPMN ont d’abord envisagé plusieurs explications pour cet objet volant, notamment un missile balistique ou un débris spatial faisant son entrée dans l’atmosphère terrestre. Des analyses poussées sont en cours pour déterminer la nature exacte de cet objet, et les scientifiques promettent de partager leurs découvertes dès que possible.

Des témoignages visuels ont enrichi l’enquête, avec des vidéos diffusées par des collaborateurs du réseau montrant l’objet lumineux traverser le ciel de Gérone et Barcelone, avant de plonger dans la mer des Baléares. Ces observations visuelles ont joué un rôle crucial dans l’analyse de la trajectoire et de la nature de l’objet.

Finalement, après examen approfondi, le SPMN a écarté la possibilité que l’objet soit un missile balistique. Les scientifiques penchent désormais pour la thèse d’un objet fabriqué par l’homme, provenant d’une orbite terrestre haute et inclinée, similaire à celles utilisées par certains types de satellites.

Cette conclusion ouvre la porte à de nouvelles interrogations sur la provenance de l’objet et les implications pour la sécurité aérienne et spatiale. Les scientifiques continuent d’analyser les données disponibles pour apporter des éclaircissements supplémentaires sur cet événement inhabituel, qui s’inscrit dans un contexte géopolitique déjà complexe.

Publicité