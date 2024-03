Libération de Sonko: scènes de liesse au Sénégal

La capitale sénégalaise, Dakar, s’est embrasée d’allégresse à la suite de la libération d’Ousmane Sonko, figure majeure de l’opposition, et de son fidèle lieutenant, Bassirou Diomaye Faye. La nouvelle a suscité un véritable élan de joie, marqué par un concert de klaxons dans les rues animées de la ville. La sortie des deux hommes de la prison du Cap-Manuel le soir du jeudi 14 mars a été l’épilogue d’une détention qui avait éveillé de vives tensions, Sonko et Faye étant détenus respectivement depuis sept et onze mois pour diverses accusations, notamment d’ »appel à l’insurrection ».

Cette libération s’inscrit dans le cadre d’une loi d’amnistie visant à apaiser les tensions nées des manifestations politiques qui ont secoué le Sénégal de 2021 à 2024, période au cours de laquelle la répression a fait de nombreuses victimes. Adoptée le 6 mars par l’Assemblée nationale et ratifiée peu après par le président Macky Sall, cette mesure a bénéficié à Sonko et Faye, tout comme à des centaines d’autres détenus, majoritairement des sympathisants de l’opposition.

En vue de l’élection présidentielle fixée au 24 mars, l’heure est désormais à la mobilisation pour la coalition Diomaye Président, portée par Faye en l’absence de Sonko, inéligible suite à sa condamnation.

Le contexte électoral sénégalais est marqué par une série d’événements qui ont bouleversé le calendrier initial, obligeant les candidats à intensifier leurs efforts en vue du scrutin du 24 mars. La décision du chef de l’État de reporter une première fois les élections, avant d’être contraint par la justice à respecter le calendrier, a ajouté une couche d’incertitude, à laquelle s’ajoute la perspective d’une audience cruciale de la Cour suprême.

L’issue de cette élection, considérée comme l’une des plus ouvertes depuis l’indépendance du pays, reste incertaine. Avec les figures de proue de l’opposition telles que Sonko et Karim Wade cherchant à influencer le scrutin, malgré leur exclusion, le paysage politique sénégalais se trouve à un tournant décisif, symbolisant un combat pour la démocratie et la justice.