Macron s’explique après le tollé sur ses propos

La guerre en Ukraine continue d’occuper une grande place dans l’actualité politique internationale. Le 26 février dernier s’est tenu à Paris une conférence internationale sur le soutien à l’Ukraine. Le président français Emmanuel Macron avait alors fait des déclarations qui ont suscité une vive polémique. Le locataire du palais de l’Élysée avait déclaré que dans un avenir proche, il n’était pas exclu que des troupes occidentales soient envoyées en Ukraine.

Macron a pris le soin d’ajouter qu’en ce moment, il n’existe pas un véritable consensus entre les alliés en ce qui concerne l’envoie de troupes en Ukraine. Les propos d’Emmanuel Macron ont créé un climat de confusion et la majorité des alliés occidentaux se sont désolidarisés de l’approche du dirigeant français. Pour ces alliés occidentaux, dans l’état actuel des choses, il est hors de question d’envoyer des troupes en Ukraine.

Pour tenter de rattraper les choses, le gouvernement français a fait un communiqué pour préciser que le président ne parlait de troupes combattantes. Au cours d’un récent entretien médiatique au média tchèque Pravo, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos qui ont fait beaucoup de bruit et il a tenu à clarifier les choses. « En réponse à une question qui m’était posée sur l’envoi des troupes, j’ai répondu que rien n’était exclu. J’ai toujours été clair sur le cadre qui était le nôtre, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe et nous refusons d’entrer dans une logique d’escalade » dira le président français.

Ce dernier a ajouté qu’il a voulu susciter un débat constructif afin de trouver des cadres adéquats pour soutenir au mieux l’Ukraine. Cela fait deux ans maintenant que la Russie et l’Ukraine se livrent une guerre d’usure. Le conflit ne fait que s’enliser et pour le moment les deux protagonistes ne sont aucunement prêts à se retrouver autour d’une table des négociations. Depuis le début du conflit, Kiev peut compter sur le soutien sans faille de ses alliés occidentaux, les États-Unis en tête.

L’occident a mobilisé des moyens colossaux afin de venir en aide en Ukraine. Des financements ont été débloqués pour le pays et les troupes ukrainiennes ont bénéficié de l’envoi de matériels de guerre. Les alliés occidentaux ont soigneusement évité d’évoquer l’envoi de troupes militaires en Ukraine. L’objectif à moyen terme est de trouver les voies et moyens pour aller vers une désescalade et favoriser l’instauration d’un cadre propice à la négociation.