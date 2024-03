Maghreb: la Banque Mondiale investit dans ce secteur

La Tunisie, pays jadis berceau d’une civilisation riche et florissante, fait face à des défis majeurs, parmi lesquels celui de la sécurité alimentaire. Dans cette perspective, le récent investissement de la Banque mondiale revêt une importance capitale pour l’avenir de la nation.

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a récemment approuvé deux nouveaux prêts en faveur de la Tunisie, d’un montant total de 520 millions de dollars. Ces fonds supplémentaires sont destinés à soutenir le pays dans sa lutte contre l’insécurité alimentaire et à réduire les disparités régionales en améliorant les infrastructures routières. Alexandre Arrobbio, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Tunisie, souligne que ces projets s’inscrivent dans le cadre du partenariat entre la Banque mondiale et la Tunisie pour la période 2023-2027, visant à renforcer le capital humain et les opportunités économiques à travers le pays.

L’un des prêts, d’un montant de 300 millions de dollars, sera dédié au projet d’urgence pour la sécurité alimentaire. Ce projet intervient suite à quatre années consécutives de sécheresse qui ont lourdement impacté la production agricole tunisienne, notamment la saison céréalière difficile de 2023. Son objectif principal est de rationaliser les importations de blé et de soutenir les petits exploitants en leur fournissant de l’orge pour la production laitière ainsi que des semences résistantes aux aléas climatiques. Cette initiative s’inscrit dans une approche globale visant à renforcer la résilience du pays face à de futures crises alimentaires.

Le deuxième prêt, d’un montant de 220 millions de dollars, contribuera au projet de corridor de développement économique. Cet investissement vise à réduire les disparités économiques entre les différentes régions du pays en développant les infrastructures le long de l’axe Kasserine-Sidi Bouzid-Sfax. Il comprend notamment des travaux de modernisation et de construction routière, ainsi que la capitalisation du Fonds Impact géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), afin d’améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) de la région.

Ces investissements de la Banque mondiale viennent soutenir les efforts déjà entrepris par le gouvernement tunisien pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement économique. Depuis l’approbation du projet initial en juin 2022, la Tunisie a mis en œuvre diverses mesures visant à augmenter la production nationale, réduire le gaspillage alimentaire et améliorer la gestion des risques liés à la sécheresse. Des résultats tangibles ont déjà été observés, avec la distribution d’orge à des milliers de producteurs laitiers et la fourniture de semences de blé adaptées au climat à des milliers d’exploitants agricoles.

En outre, ces investissements contribueront à améliorer la connectivité régionale et à créer de nouvelles opportunités économiques, notamment pour les femmes, qui bénéficieront d’un meilleur accès aux terres agricoles et aux financements.