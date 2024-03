Maghreb: un géant canadien d´aéronautique débarque dans ce pays

Le secteur aéronautique au Maroc connaît un nouvel essor avec l’implantation de la société canadienne Shimco dans la zone franche de Nouaceur, suite à un accord de partenariat signé avec la plateforme industrielle intégrée Midparc. Cette décision stratégique témoigne de la confiance de Shimco dans le potentiel de développement de ses activités dans le pays.

Selon Hamid Benbrahim El Andaloussi, président de Midparc, la qualité, la compétitivité et la résilience de la base aéronautique marocaine ont joué un rôle déterminant dans le choix de Shimco. La société canadienne, spécialisée dans le domaine aérospatial, est engagée sur un module de 1.300 m² et envisage de doubler sa capacité dans les trois prochaines années, puis de la tripler dans les sept prochaines années. Cette expansion progressive reflète la confiance de Shimco dans l’écosystème aéronautique marocain et sa capacité à répondre à la demande croissante du marché.

La forte demande anticipée dans le secteur aéronautique marocain, avec des commandes importantes provenant de grands avionneurs tels que Boeing et Airbus pour les 10 à 12 prochaines années, conforte la décision de Shimco. Cette tendance est également renforcée par la diversification croissante du marché, comme en témoigne l’implantation récente du groupe aéronautique espagnol Aciturri à Midparc.

Pour Peter Voss, président directeur général de Shimco, l’implantation de l’entreprise au Maroc présente de nombreux avantages, notamment en termes de coûts de production. La position stratégique de Midparc, en tant qu’extension de la zone des industries aéronautiques de Casablanca (Aéropole), offre à Shimco une opportunité unique de croissance. En effet, cette zone industrielle de référence au Maroc, déjà accueillante pour plusieurs grandes entreprises internationales telles que Boeing et Stelia Maroc, offre une position logistique exceptionnelle aux portes de l’Europe et de l’Afrique.

l’implantation de Shimco au Maroc marque une étape significative dans le développement du secteur aéronautique du pays et renforce la position de Midparc en tant que hub stratégique pour les entreprises internationales opérées dans ce domaine.