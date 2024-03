Maghreb: un géant nord africain rachète deux hôtels

Un coup de tonnerre secoue le paysage hôtelier marocain alors que le géant égyptien de l’hôtellerie, Pickalbatros, fait une entrée spectaculaire en rachetant deux joyaux du tourisme marocain. L’Hôtel Sangho, niché au cœur de la vibrante Marrakech, et le célèbre Palais des Roses, trônant majestueusement le long des rivages d’Agadir, sont désormais sous l’égide de ce mastodonte du secteur.

Cette acquisition marque un tournant significatif pour l’industrie touristique dans ces deux villes marocaines emblématiques. Avec l’expertise éprouvée de Pickalbatros, ces établissements sont destinés à bénéficier d’un nouvel élan, propulsant ainsi l’activité touristique locale vers de nouveaux sommets.

L’Hôtel Sangho, s’étendant sur plus de 10 hectares et offrant pas moins de 324 chambres, est désormais entre les mains de Pickalbatros. Cette propriété emblématique, située dans l’environnement envoûtant de Marrakech, promet de devenir une destination de choix pour les voyageurs en quête d’une expérience authentique et raffinée.

Quant au Palais des Roses à Agadir, ce bijou en front de mer, doté de 404 chambres offrant une capacité de 808 lits, rejoint également le portefeuille déjà impressionnant de Pickalbatros. Sa localisation privilégiée et ses infrastructures de premier ordre en font une pièce maîtresse dans la stratégie de développement touristique du groupe égyptien.

En acquérant ces deux fleurons hôteliers, Pickalbatros affiche clairement son engagement à dynamiser le secteur touristique marocain, en particulier dans ces destinations phares. Cette initiative vise également à répondre à la demande croissante de logements de qualité et à réduire le nombre de lits inoccupés, renforçant ainsi l’attrait global de ces régions pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Fondé en 1992, Pickalbatros Hotels & Resorts jouit d’une réputation solide dans le domaine du développement et de la gestion hôtelière. Avec un portefeuille diversifié d’établissements en Égypte et au Maroc, le groupe a su se positionner comme un acteur majeur de l’industrie, offrant des expériences de séjour inoubliables à ses clients.

En Égypte, Pickalbatros détient déjà 22 hôtels stratégiquement situés à Hurghada, Sharm El Sheikh et Port-Saïd, renforçant ainsi sa présence sur le marché touristique égyptien en plein essor. Au Maroc, le groupe possède également plusieurs actifs hôteliers de renom, tels que le Savoy Grand Hôtel et l’Aquafun, un village de vacances prisé situé sur la route de l’Ourika, tous deux situés à Marrakech.