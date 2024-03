Maghreb: Un retraité européen vit une vie de rêve dans ce pays

Certaines personnes ont la belle vie. C’est notamment le cas de ce retraité belge qui a décidé de s’expatrier une bonne partie de l’année en Tunisie. Résultat ? Ce dernier profite d’une vie de rêve, pour quelques centaines d’euros par mois seulement. De quoi donner des idées à pas mal de monde ?

Daniel Feller est belge. Âgé de 64 ans, ce dernier est à la retraite. Après avoir donné pas mal d’années de sa vie à son travail, ce dernier a décidé de couler des jours heureux, loin de sa Wallonie belge. En effet, c’est en Tunisie que celui-ci a décidé de s’expatrier une bonne partie de l’année. Ce propriétaire d’une salle ou sont organisés de grands banquets en avait marre du peu de considération de l’État à son égard.

Publicité

Une vie parfaite à 1.000 euros par mois

Résultat, celui-ci profite d’une vie de rêve. Il loge dans un hôtel 4 étoiles où il est nourri, logé et blanchi toute l’année… Pour moins de 1.000 euros par mois. Et comme si ça ne suffisait pas, Daniel affirme haut et fort être en bien meilleure santé là-bas. En effet, dès qu’il ne se sent pas bien, ce n’est pas à lui de se rendre au cabinet médical, mais plutôt l’inverse. Ce sont les médecins qui se déplacent !

Au niveau des activités, pas le temps de s’ennuyer. Loin d’Arlon, sa ville natale, Daniel entraîne une équipe de football, profite de la salle de sport de l’hôtel pour rester en forme, va faire son marché, découvre la Tunisie et ses nombreux secrets. Au total, il estime devoir dépenser entre 1.000 et 1.300 euros par mois pour couvrir absolument l’ensemble de ses frais.

Sourire et bienveillance, une vie loin du stress

Quant au peuple tunisien, il n’y a pas photo. Sourire et bienveillance sont au programme pour ce retraité, qui affirme être malheureux dès qu’il rentre chez lui. Face à ce contraste assez saisissant, le sexagénaire affirme que s’il avait su comment cela se passait ailleurs, il n’aurait pas hésité à faire ses bagages il y a déjà quelques années, pour vraiment profiter de ses jours.