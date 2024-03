Mairie de Cotonou : Le Se Amoussouga  toujours aux trousses des régies publicitaires insolvables

Quelques jours après le communiqué relatif à l’interdiction d’exploitation à certaines régies publicitaires des panneaux situés sur le territoire de la ville de Cotonou pour non-paiement des créances, le Secrétaire Exécutif de la mairie de Cotonou est descendu sur le terrain pour constater l’effectivité de la mesure. L’objectif de cette visite de certaines artères est de vérifier la libération effective de l’espace publicitaire par les structures concernées.

Ce mardi, il a commencé sa visite à partir carrefour Lègba jusqu’au carrefour Missèbo en passant par le boulevard Saint Michel. Le constat fait est que certaines régies continuent de résister à la mesure prise par le Secrétaire exécutif. Selon le point qui a été fait, seulement deux régies sont en règle sur les douze. Une seule régie publicitaire a pris l’engagement auprès des autorités municipales pour régulariser sa situation. Au total neuf continuent d’être en situation irrégulière malgré les mises en garde qui ont faites par les autorités.

Face à ce constat, le Secrétaire Exécutif de la Mairie de Cotonou a de nouveau lancé un appel à l’endroit des régies publicitaires qui s’obstinent à rester dans l’irrégularité. Les autorités de la ville de Cotonou entendent prendre des mesures fortes pour faire respecter les engagements et contraindre les occupants irréguliers à libérer, sans délai, les espaces publicitaires de la ville. « Les régies publicitaires ci-après : • DOSSAT, • CORIVISION, • CORICOM, • ATHENAIS MEDIA COMMUNICATIONS, • GK COMMUNICATIONS, • RSG IMAGES & IMPACTS, • MPUB, • CBS COMMUNICATION, • Et CANAL COM sont priées d’enlever toutes les affiches apposées sur leurs panneaux publicitaires situés sur le territoire de la ville de Cotonou. », avait indiqué le Secrétaire Exécutif de la Mairie de Cotonou dans son communiqué.