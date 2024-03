Mars: la NASA fait une découverte importante

Dans l’histoire de l’exploration martienne, la NASA a enregistré plusieurs accomplissements notables, transformant notre compréhension de la planète rouge. De la première image en gros plan par Mariner 4 en 1965 à l’atterrissage réussi du rover Perseverance en 2021, chaque mission a contribué à étoffer nos connaissances sur Mars. Ces exploits posent un contexte favorable pour accueillir la dernière percée scientifique.

Récemment, lors de la 55e conférence « Lunar and Planetary Science » au Texas, des chercheurs ont captivé l’auditoire en révélant l’existence d’un volcan géant sur Mars, s’étendant sur environ 450 km de diamètre. Ce colosse, surnommé provisoirement « Noctis« , se distingue non seulement par sa taille mais aussi par sa localisation à proximité d’une couche de glace potentiellement enfouie, élargissant ainsi les horizons de l’exploration martienne.

Publicité

Ce n’est pas la première fois que les instruments en orbite autour de Mars repèrent « Noctis ». Depuis 1971, le volcan a été observé à maintes reprises, mais l’érosion sévère a longtemps masqué sa véritable nature. Ce n’est que récemment que les chercheurs ont pu confirmer sa présence, dissimulée depuis des décennies dans une région emblématique de Mars.

Pascal Lee, planétologue et co-auteur de l’étude, a partagé les circonstances de cette découverte étonnante. En étudiant la géologie d’une zone précédemment identifiée pour ses restes glaciaires, l’équipe a réalisé qu’elle se trouvait au cœur d’un immense volcan profondément érodé, révélant une intersection fascinante entre activité volcanique et formations glaciaires.

Sourabh Shubham, également co-auteur, a souligné que la présence de minéraux typiques d’environnements volcaniques avait déjà été suspectée dans cette région. Cependant, la confirmation de l’existence du volcan « Noctis » ajoute une pièce maîtresse à ce puzzle géologique, fournissant des indices cruciaux sur l’évolution topographique de Mars.

Publicité

Cette découverte remarquable ouvre des perspectives nouvelles pour la recherche sur Mars. Le lien entre le volcan et la glace environnante enrichit notre compréhension de la dynamique planétaire, offrant de nouvelles pistes pour étudier l’évolution géologique de Mars, rechercher des traces de vie passée et planifier de futures missions robotiques et humaines.