Menace nucléaire de Poutine: la Chine s’en mêle et avertit

Les récentes déclarations du président russe, Vladimir Poutine, lors de son discours annuel à l’Assemblée fédérale, ont suscité des réactions vives à travers le monde. Affirmant un soutien inébranlable à l’égard des troupes russes déployées en Ukraine, Poutine a jeté une lumière crue sur la nature tendue du conflit en cours dans la région.

Toutefois, ces paroles ne sont pas restées sans réponse, notamment du côté de la Chine, qui a exprimé ses préoccupations face aux menaces nucléaires proférées par le dirigeant russe. Le ministère chinois des affaires étrangères a réagi ce vendredi aux propos de Vladimir Poutine, appelant à la retenue dans un contexte où les tensions internationales sont à leur comble.

Une porte-parole du ministère a souligné qu’une guerre nucléaire ne pourrait engendrer de vainqueur et a rappelé la déclaration commune des cinq États dotés de l’arme nucléaire, datant de janvier 2022, qui mettait en garde contre les conséquences désastreuses d’un tel conflit. « Il n’y aura pas de gagnant dans une guerre nucléaire, la Chine appelle toutes les parties à faire preuve de retenue« , a déclaré Mao Ning, une porte-parole de la diplomatie chinoise

« La Chine a toujours soutenu que tous les Etats dotés de l’arme nucléaire devaient adhérer au concept de sécurité commune et maintenir l’équilibre stratégique et la stabilité mondiale. Nous appelons toutes les parties à maintenir la sérénité et la retenue et à construire une architecture de sécurité européenne équilibrée, efficace et durable par le dialogue et la consultation« , a conclu Mao. Alors que les États-Unis et d’autres pays occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant à une escalade potentielle du conflit en Ukraine, la Chine appelle à la prudence et à la modération de toutes les parties impliquées.

Les commentaires de la Chine interviennent dans un contexte où les relations internationales sont soumises à de fortes pressions, avec des enjeux géopolitiques majeurs en jeu. Alors que la Russie poursuit son engagement militaire en Ukraine, les appels à la désescalade et au dialogue se multiplient sur la scène internationale.