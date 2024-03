Mines en Afrique : vers 1.6 milliard $ de bénéfices pour ce pays minier

D’après les prévisions de divers experts, la Tanzanie possède l’un des potentiels miniers les plus prometteurs d’Afrique de l’Est. Le pays, qui dispose aussi d’un port, offre de multiples avantages aux autres nations de la région qui n’ont pas d’accès direct à la mer. Conscientes de l’immense potentiel du pays, les autorités tanzaniennes ont enclenché plusieurs mécanismes afin de tirer de nombreux bénéfices.

Dans le domaine des mines, divers filons offrent d’incroyables perspectives à la Tanzanie. Terres rares, métaux critiques, minerai de type traditionnel, la Tanzanie a beaucoup à offrir. Les autorités coordonnent actuellement un projet qui est en mesure de faire entrer des capitaux considérables dans les caisses de l’État. Il s’agit du projet de sables minéraux Tajiri.

Des études d’exploitation ont montré que le projet de sables minéraux Tajiri peut générer 1,6 milliard de dollars sur plus de 23 ans. Il est vrai que l’État tanzanien coordonne le projet, mais c’est la société minière Strandline Resources qui possède la licence d’exploitation de la mine de Tajiri. Ledit site est extrêmement riche en ilménite, en zircon et en rutile.

Selon l’accord signé avec le gouvernement tanzanien, Strandline Resources va exploiter la mine de Tajiri sur une période de 24 ans. Les responsables de la compagnie minière ont déclaré que la mine entrera en activité dans un délai de 18 mois. Comme on l’a signifié plus haut, le secteur minier a un effet boosteur sur l’économie tanzanienne. Dans son rapport 2023, L’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) a révélé que le secteur des Mines et Carrières représente 7,2 % du PIB en Tanzanie.

Les premières autorités ont l’ambition de faire passer ce chiffre à 10 % d’ici à l’année prochaine. Strandline Resources ne va pas lésiner sur les moyens pour exploiter le plein potentiel de la mine de Tajiri. On parle d’un investissement prévisionnel de 125 millions $. Durant toute sa période d’activité, la mine sera en mesure de livrer annuellement 150 100 t d’ilménite, 16 000 t de rutile-leucoxène et 60 700 t de concentré de zircon. Les choses se mettent en place au fur et à mesure et les différentes parties sont très enthousiastes. Il est fort à parier que l’économie locale va connaître une forte dynamisation dans les années à venir.