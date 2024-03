Modification du code électoral au Bénin: Boni Yayi appelle à sa relecture

La récente adoption d’un nouveau code électoral au Bénin a suscité une vive réaction de la part de l’ancien président Boni Yayi. Lors de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme à Akpakpa, le président du parti Les Démocrates a fermement critiqué ce code et a appelé à sa révision rapide. Cette prise de position intervient après la sortie du porte-parole du gouvernement qui a évoqué le caractère inclusif du nouveau code.

Boni Yayi a exprimé son désaccord avec le nouveau code électoral, adopté par une majorité parlementaire, dénonçant ses implications potentiellement divisives pour la nation béninoise. Selon lui, ce code « porte en son germe les semences d’une division entre les fils et les filles de notre patrie commune », une vision alarmante pour l’avenir de la démocratie dans le pays.

Le président des Démocrates, résolument engagé en faveur de la paix et de l’inclusion, plaide pour une révision approfondie du code électoral afin de garantir des élections justes et équitables. Il met en avant des dispositions légales, notamment l’article 30 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale et l’article 57 de la constitution, qui permettent une telle révision.

Lors de la célébration de la fête du 08 mars par les femmes députées du parti, Boni Yayi a lancé un appel particulier à la gent féminine au Bénin. Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la lutte contre l’exclusion, il les a encouragées à se mobiliser en faveur de la révision du code électoral. Pour Boni Yayi, la participation active des femmes est essentielle pour garantir des élections inclusives et démocratiques en 2026.

Dans cette optique, le président des Démocrates invite les femmes militantes à sensibiliser l’ensemble de la population féminine sur l’importance de cette démarche. Il souligne que la révision du code électoral est un enjeu majeur pour l’avenir démocratique du Bénin et que la mobilisation générale de tous les acteurs politiques et citoyens est nécessaire pour atteindre cet objectif.