Niger: ce que Tchiani et Poutine se sont dit

L’axe Niamey-Moscou va-t-il se renforcer encore plus dans les jours et mois à venir ? Ce mardi 26 mars, la présidence nigérienne a indiqué que le général Abdourahamane Tiani s’est entretenu avec son homologue, le président russe, Vladimir Poutine. Il ressort que les deux dirigeants se sont entretenus sur la nécessité de renforcer la coopération militaire entre les deux pays.

À l’instar du Burkina Faso et du Mali, le Niger est confronté à une difficile crise sécuritaire qui perdure depuis des années. En juillet 2023, le CNSP avec à sa tête le général Abdourahamane Tiani a perpétré un coup d’État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Depuis lors, le Niger a décidé de restructurer sa politique sécuritaire afin de faire face aux groupes armés terroristes. C’est ainsi que Niamey a pris ses distances avec des alliés traditionnels tels que la France.

Publicité

Il y a quelques jours, le pouvoir Tiani a dénoncé l’accord de coopération militaire avec les États-Unis qui est pourtant un partenaire de longue date du Niger dans la lutte contre le terrorisme. Le pays d’Afrique de l’Ouest veut se rapprocher davantage de la Russie. Le général Tiani et Vladimir Poutine n’ont pas seulement parlé de questions sécuritaires, ils ont aussi abordé d’autres volets en lien avec le développement.

En d’autres termes, la Russie devrait aider le Niger à dynamiser certains secteurs d’activités stratégiques pour l’économie. Le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, le ministre de la Défense, le général Salifou Mody et celui de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba ont également assisté à la réunion avec Vladimir Poutine. Le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux parties reste une priorité absolue.

La Russie vient de connaître une attaque terroriste qui a fait des centaines de morts à Moscou. Cet évènement vient montrer qu’aucune puissance n’est à l’abri de l’hydre terroriste et qu’il est urgent que le monde mène une réflexion poussée qui permettra d’endiguer ce phénomène. Au niveau de la zone des trois frontières, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision d’associer leurs forces au sein de l’AES (Alliance des États du Sahel) pour contrer l’expansion du terrorisme. Une force conjointe est en cours de création dans le but de traquer et de combattre les fous de Dieu.