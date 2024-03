Nucléaire: ce pays est en pleine négociation avec la France

La France continue de développer sa puissance militaire. À l’heure où les tensions internationales sont relativement vives, Paris a pris la décision de renforcer sa force de frappe. Investissement dans des drones, développement de sous-marin, entraînements intensifs… La France souhaite faire entendre sa voix.

Actuellement en visite en Guyane et au Brésil, le président français Emmanuel Macron a profité de l’occasion pour avancer sur des dossiers joints. Le Brésil souhaite effectivement que les ingénieux et entreprises françaises l’accompagnent dans la production de la partie combustible nucléaire de leur prochain sous-marin, l’Álvaro Alberto. Une information confirmée par Maria Luisa Escorel de Moraes, secrétaire pour l’Europe et l’Amérique du Nord.

Emmanuel Macron, en visite au Brésil

Sujet délicat et sensible, notamment à la vue des tensions internationales qui touchent le monde actuellement (Israël et Gaza, Russie et Ukraine, Chine et Taïwan), les diplomates interrogés n’ont pas souhaité aller plus loin dans les révélations, estimant que cela pouvait être dommageable pour la suite du processus. En effet, ces révélations font état d’un changement de paradigme de la part de Paris qui n’était pas spécifiquement en faveur d’une telle collaboration.

Si des accords signés en 2008 ont fait état d’un soutien français au Brésil, en matière de conception et de construction de la partie non nucléaire du sous-marin brésilien, jamais il n’avait été question de plus. Et le sujet est d’autant plus délicat que les États-Unis se sont ouvertement positionnés contre l’idée que le Brésil obtienne la capacité d’exploiter un sous-marin à propulsion nucléaire dans les années à venir.

Un rapprochement stratégique entre les deux pays ?

À ce jour, ils ne sont que cinq pays à avoir accès à cette technologie : la France donc, les États-Unis, la Chine ainsi que le Royaume-Uni et enfin, l’Inde. L’arrivée du Brésil dans cette courte liste pourrait avoir un impact considérable sur les relations politiques qu’entretiennent les nations. Preuve du rapprochement entre la France et le Brésil, Emmanuel Macron assistera, en compagnie de Lula, à la cérémonie de lancement du Tonelero, sous-marin conventionnel.