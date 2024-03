Nucléaire en Afrique: la Russie concrétise un partenariat d’envergure avec ce état

La Russie et le Burkina Faso ont récemment concrétisé un partenariat d’envergure en matière d’énergie nucléaire. La signature d’une convention entre le gouvernement burkinabè et Rosatom, le géant russe du nucléaire, lors d’une cérémonie à Sotchi le mardi 26 mars 2024, marque un jalon crucial dans la réalisation de ce projet ambitieux.

La construction d’une centrale nucléaire représente un virage stratégique majeur pour le Burkina Faso. Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a souligné l’importance de cet accord en le qualifiant d’étape décisive dans la mise en œuvre de la vision du chef de l’État. En effet, cette initiative témoigne de la volonté du Burkina Faso de diversifier ses sources d’énergie et de renforcer son indépendance énergétique.

Cette avancée significative découle d’une collaboration étroite entre les deux parties, qui a été renforcée par la signature d’un mémorandum d’entente en octobre 2023. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du XIIIe Forum International sur l’Énergie Nucléaire, « Atomexpo-2024 », organisé les 25 et 26 mars 2024. Cette plateforme a offert une opportunité propice pour consolider les échanges et concrétiser les accords conclus entre les deux nations.

La feuille de route signée établit les bases essentielles pour la mise en place et le fonctionnement futur de la centrale nucléaire. Elle prévoit notamment les différentes étapes du projet, les responsabilités de chaque partie, ainsi que les modalités de coopération technique et financière. Cette feuille de route constitue ainsi un guide précieux qui orientera les efforts conjoints visant à concrétiser ce projet d’envergure.

Au-delà des aspects techniques et opérationnels, ce partenariat revêt également une dimension stratégique et économique pour les deux pays. La construction et l’exploitation d’une centrale nucléaire offriront des opportunités de développement économique et technologique pour le Burkina Faso. En effet, ce projet permettra de stimuler la croissance économique, de créer des emplois locaux et de renforcer les compétences dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Par ailleurs, ce partenariat renforcera les liens entre la Russie et le Burkina Faso, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de coopération dans d’autres domaines. Il témoigne de la confiance mutuelle entre les deux nations et de leur engagement à travailler ensemble pour relever les défis énergétiques et contribuer au développement durable.