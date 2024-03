Nucléaire: la France signe un nouveau contrat avec ce pays

Entre pays européens, on se serre les coudes. Alors qu’il était en déplacement à Prague pour échanger avec son homologue tchèque sur la question de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a profité de sa venue, pour permettre à Orano, groupe nucléaire français, de signer un nouveau gros contrat avec ČEZ, groupe électricien.

En effet, le géant français a confirmé via un communiqué de presse qu’il allait bel et bien fournir des services d’enrichissement d’uranium au groupe tchèque. Cet uranium enrichi, transformé en combustible, sera livré à la centrale nucléaire située à Dukovany, dans le sud du pays. C’est la seconde fois en quelques mois qu’Orano signe un partenariat avec une société tchèque.

La France signe un gros contrat en République tchèque

En effet, à la fin de l’année 2023, le groupe français avait fièrement annoncé qu’il allait offrir ses services de conversion, mais aussi d’enrichissement d’uranium, à la centrale nucléaire de Temelin, petit village situé en Bohême-du-Sud, dans le sud du pays. Pour autant, on ne sait rien de plus sur ces deux contrats, dont la durée ou encore le montant des échanges signés n’a filtré.

Les questions en lien avec l’énergie sont très importantes en Europe et encore plus en République tchèque. Prague a longtemps été à quasiment 100% dépendante de la Russie pour tout ce qui est gaz et électricité. Or, depuis le début de la guerre en Ukraine, la République tchèque s’est ouvertement positionnée contre Moscou et a décidé de se tourner vers d’autres partenaires.

L’énergie, enjeux vital pour les européens

Si les prix ont explosé (comme partout dans le reste de l’Union européenne), la République tchèque tente peu à peu de produire elle-même afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses habitants. L’aide française, à travers le géant Orano, permettra ainsi de diversifier les activités et d’être en mesure d’assurer la livraison d’énergie à l’ensemble de ses concitoyens.