Or en Afrique : découverte exceptionnelle chez ce futur grand producteur

La Côte d’Ivoire n’en fini plus de susciter un grand enthousiasme auprès des investisseurs. D’après divers experts, le pays d’Afrique de l’Ouest possède l’une des économies les plus dynamiques de la sous-région. Il y a un domaine en particulier où la Côte d’Ivoire est entrain de se positionner en force. Il s’agit du secteur de l’or. En effet, ces dernières années, d’importantes réserves aurifères ont été découverts en Côte d’Ivoire.

Les plus grandes compagnies minières du monde se bousculent aux portes de la Côte d’Ivoire pour exploiter d’alléchants filons. L’un des plus grands projets aurifères de la Côte d’Ivoire est celui d’Odienné. Le gouvernement ivoirien a notamment signé un accord avec la firme américaine Newmont afin de mettre en avant tout le potentiel du projet aurifère Odiénné. Rappelons que Newmont est le premier producteur mondial d’or et que l’entreprise a fait de grands investissements en termes de prospection.

Publicité

Avec son expertise et sa force de frappe financière, Newmont va grandement contribué à l’avènement d’une importante mine d’or à Odiénné. Awalé Resources, le mastodonte canadien, intervient aussi sur le projet Odiénné. Ce lundi 25 mars, la société nord-américaine a fait une découverte majeure. Awalé Resources a localisé une minéralisation avec une teneur de 45,7 g/t d’or sur 32 m.

Selon des sources concordantes, cette découverte est unique en Afrique. « Ce forage est absolument spectaculaire. J’étudie des projets aurifères depuis 20 ans et je n’ai jamais rien vu de tel. Odienné a produit une minéralisation à très haute teneur depuis que nous avons commencé à forer, mais nous avons toujours pensé que des choses spéciales se produiraient au fur et à mesure que nous poursuivrions nos travaux » dira Andrew Chubb, le patron d’Awalé Resources. Cette découverte va pousser la société canadienne à accroître ses investissements à Odiénné. Awalé peut s’appuyer sur la force de frappe de Newmont qui ne compte pas lésiner sur les moyens afin de mettre à nu l’immense potentiel aurifère d’Odiénné.

Comme on l’a précisé plus haut, l’horizon économique de la Côte d’Ivoire s’annonce des plus radieux. Les prévisions montrent que le secteur minier va générer une quantité colossale de capitaux pour la Côte d’Ivoire. Le pays a réussi à mettre en place tout un écosystème attrayant et favorable qui attire les grands investisseurs. Plusieurs pans de l’économie nationale font l’objet d’investissements structurants pour le plus grand bonheur de la population.