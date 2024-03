Or en Afrique : un potentiel gisement découvert dans ce pays

L’or est toujours aussi convoité sur le marché international des minerais. Malgré la course folle aux métaux critiques et autres terres rares, la cote du métal jaune est toujours aussi haute. Certaines des plus grandes réserves d’or sont localisées sur le continent africain. Actuellement, un pays attire de nombreux regards à cause de son potentiel aurifère. Il s’agit de la Côte d’Ivoire. Pendant de nombreuses années, le pays d’Afrique de l’Ouest avait misé sur l’agriculture.

La RCI produit plusieurs variétés agricoles qui s’arrachent à prix d’or. Leader mondial de la production de cacao, la Côte d’Ivoire a mis les petits plats dans les grands pour conforter son leadership dans un secteur qui connaît des transformations. Mais depuis quelque temps maintenant, la terre d’Éburnie a décidé d’exploiter comme il se doit ses autres ressources naturelles.

Publicité

Dans le secteur minier, la Côte d’Ivoire avance à grands pas. De nombreux gisements d’or ont été découverts et de grandes firmes se bousculent aux portes du pays d’Afrique de l’Ouest pour exploiter les filons aurifères. Parmi ces grandes sociétés qui interviennent en RCI, on peut citer Fortuna Silver Mines. C’est en 2023 que la compagnie s’est positionnée sur le marché aurifère de la Côte d’Ivoire avec l’exploitation de la mine d’or de Séguéla.

Ce 11 mars, la firme canadienne a annoncé la découverte d’un nouveau prospect sur sa mine d’or Séguéla. Le potentiel de ce nouveau filon est prometteur. Selon des sources concordantes, le nouveau prospect baptisé Kingfisher possède des teneurs d’or de 1,9 g/t d’or à 19,2 g/t. La société minière a notifié qu’elle effectuera dans les mois à venir une nouvelle phase d’exploration, car le site regorge encore de trésors inestimables.

La mine d’or de Séguéla est la plus grande de Fortuna Silver Mines en Côte d’Ivoire. Depuis son entrée en production, elle a livré 78 617 onces d’or. Le potentiel du site minier est énorme et la société canadienne mobilise actuellement de grands moyens pour tirer tout le potentiel de la mine d’or de Séguéla. Comme on l’a indiqué, la Côte d’Ivoire a enclenché des mécanismes ambitieux afin d’exploiter ses immenses ressources naturelles. Le pays jouit d’une excellente réputation sur le plan économique et il attire en ce moment les plus grands investisseurs de la planète. En mettant en place une bonne politique de redistribution des richesses, les autorités vont offrir des perspectives intéressantes à la population.