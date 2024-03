Un célèbre milliardaire au cœur d’une polémique malgré lui

Zhong Shanshan, le magnat chinois de l’industrie des boissons et fondateur de Nongfu Spring, la plus grande entreprise d’eau en bouteille en Chine, se retrouve au cœur d’une tempête virtuelle déclenchée par le design d’une bouteille de thé vert glacé. La controverse, longtemps réservée aux entreprises étrangères, prend une tournure inattendue en ciblant désormais l’une des personnalités les plus riches et influentes du pays.

L’élément déclencheur de cette polémique est le choix du design de l’étiquette d’une bouteille de thé vert glacé de Nongfu Spring. Selon les critiques, le dessin évoque un temple japonais, déclenchant ainsi la fureur des ultranationalistes chinois. Ces attaques, autrefois dirigées principalement contre les entreprises étrangères, reflètent un changement notable dans la dynamique de la sphère virtuelle chinoise.

Zhong Shanshan, dont la fortune le classe comme l’homme le plus riche de Chine, se retrouve confronté à une vague de critiques sans précédent de la part des internautes les plus virulents de l’empire du Milieu. Cette situation démontre que personne n’est à l’abri de telles déferlantes, même les figures emblématiques du marché chinois.

L’objet du litige réside dans le design de l’étiquette, qui représente un bâtiment traditionnel d’Asie orientale. Certains nationalistes chinois interprètent la teinte bleutée du toit comme une référence à un temple japonais, suscitant ainsi leur indignation. Ils critiquent vigoureusement cette référence à la culture d’un pays considéré comme un adversaire historique, arguant que les citoyens patriotes devraient être fiers de consommer des produits chinois, en particulier à mesure que les marques locales gagnent en qualité.

Malgré les explications du groupe Nongfu Spring, affirmant que le design de la bouteille fait référence à des temples chinois, les critiques les plus sévères refusent d’entendre raison. La controverse s’est même propagée au niveau local, où deux magasins de la chaîne 7-Eleven dans la province du Jiangsu ont annoncé qu’ils ne distribueraient plus les produits Nongfu, en dépit des messages du siège indiquant qu’il ne soutenait pas cette démarche.

La réaction la plus frappante de la part des consommateurs mécontents a été l’acte symbolique de vider des bouteilles Nongfu dans les toilettes, un geste chargé de mécontentement et de protestation.

Cette controverse souligne l’importance croissante de la perception culturelle dans le paysage économique chinois. Les entreprises locales, même les plus prospères, sont désormais confrontées à la nécessité de naviguer avec prudence dans un environnement où la symbolique culturelle peut déclencher des réactions passionnées.