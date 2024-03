Or et argent au Maghreb: une société canadienne débarque dans ce pays

L’Afrique, avec son sous-sol regorgeant de ressources, est depuis longtemps reconnue comme un continent riche en minéraux et métaux précieux. Cette richesse naturelle attire continuellement l’attention d’investisseurs internationaux, désireux d’explorer et d’exploiter son potentiel minier exceptionnel. C’est dans ce contexte que la société canadienne Aya Gold & Silver s’inscrit, en marquant son territoire au Maghreb, plus précisément au Maroc dans la région du Draâ-Tafilalet, à quelque 240 km à l’est d’Ouarzazate, avec son projet d’expansion à la mine polymétallique de Boumadine.

L’entreprise a récemment franchi une étape importante en obtenant six nouveaux permis d’exploration qui élargissent sa zone d’activité de 58 km2. Cet ajout porte la superficie totale du domaine d’exploration à 141,4 km2. Benoît La Salle, le président-directeur général, a exprimé son enthousiasme quant à cette expansion significative, soulignant que le programme de forage en cours sur le site dépasse les attentes et révèle un potentiel considérable.

L’ambition de la société ne s’arrête pas là. Avec l’acquisition de quatre permis supplémentaires le 20 novembre 2023, la surface explorée a atteint 78 km2. Les tests métallurgiques réalisés ont montré des taux de récupération élevés pour plusieurs métaux, illustrant la richesse du gisement. Les résultats prometteurs de l’exploration en 2023, mettant en évidence des zones minéralisées à haute teneur, confirment le potentiel du site.

Les initiatives d’Aya Gold & Silver ne se limitent pas au forage. La compagnie envisage également d’employer des méthodes avancées, comme la géophysique et l’hyperspectrale, pour recueillir des données détaillées. Ces informations seront cruciales pour déterminer des cibles de forage de qualité sur les nouveaux terrains.

L’expansion d’Aya Gold & Silver au Maghreb témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel minier de la région. Cette initiative pourrait stimuler l’économie locale et attirer davantage d’investissements dans le secteur minier africain, réaffirmant ainsi le rôle central de l’Afrique dans le paysage minier mondial.