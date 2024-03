En réponse à l’intensification des activités militaires de l’OTAN en Europe, la Russie, l’Iran et la Chine ont décidé de mener des exercices conjoints en mer d’Oman. Ces manœuvres, dénommées « Ceinture de Sécurité Maritime 2024 », ont démarré avec l’arrivée d’un détachement de la flotte russe du Pacifique au port iranien de Tchabahar.

L’objectif de ces exercices est de promouvoir la sécurité des activités maritimes économiques dans cette région stratégique. L’initiative a attiré l’attention de nombreux pays, avec la présence d’observateurs internationaux venus de nations telles que le Pakistan, le Kazakhstan et l’Inde. Ces manœuvres surviennent à un moment où l’OTAN renforce sa présence militaire en Europe, notamment avec l’opération Steadfast Defender 24, qui est le plus important déploiement de forces depuis la fin de la guerre froide.

Contexte de conflit et capacités militaires russes dans le contexte du conflit en cours, la Russie dispose d’un avantage notable en termes de production de munitions et d’équipement militaire, collaborant étroitement avec des nations fortement armées telles que l’Iran et la Corée du Nord. Selon des informations issues de sources de renseignement occidentales, la Russie a réussi à produire environ 250 000 obus d’artillerie par mois.

Cette cadence de production dépasse celle des États-Unis et de l’Europe, qui, combinés, produisent environ 1,2 million de munitions par an. La montée en puissance de la production d’armements en Russie comprend également une augmentation significative de la fabrication de missiles à longue portée et de drones d’attaque. Cette stratégie renforce considérablement l’arsenal militaire russe dans un contexte de tensions internationales accrues.

Pour compléter ses stocks, la Russie a également recours à l’importation de munitions, notamment en provenance de l’Iran et de la Corée du Nord. Cette année, l’Iran a fourni au moins 300 000 obus et la Corée du Nord a expédié au moins 6 700 conteneurs de munitions, enrichissant ainsi l’arsenal russe. Bien que ces efforts de production et d’approvisionnement en munitions soient distincts des exercices navals menés en mer d’Oman, ils s’inscrivent dans le cadre plus large des préparatifs militaires russes. Ces actions reflètent l’engagement de la Russie à maintenir une posture de défense robuste, soulignant sa capacité à influencer les dynamiques géopolitiques mondiales dans un environnement de plus en plus compétitif.