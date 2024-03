« Oui, je vais partir… » Aliou Cissé s’exprime sur son avenir

Les Lions de la Teranga du Sénégal ont loupé le coche lors de la récente Coupe d’Afrique des nations de football en Côte d’Ivoire. Sadio Mané et ses coéquipiers se font fait éliminer au stade des 8ᵉˢ de finale par le futur vainqueur de la compétition, à savoir la Côte d’Ivoire. Cette élimination prématurée a surpris plus d’un observateur, car la machine sénégalaise paraissait bien huilée.

Le Sénégal possédait sans doute l’un des effectifs les plus impressionnants du tournoi. Après cette contre-performance, les supporters sénégalais ont réclamé des changements pour permettre à l’équipe nationale de mieux préparer les échéances à venir. La question de l’avenir du coach Aliou Cissé s’est posée. Restera ou ne restera pas ? De nombreuses rumeurs ont circulé et certaines indiquaient que l’entraîneur de 48 ans n’allait pas prolonger son aventure à la tête des Lions.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a définitivement mis fin à tout suspens en actant la prolongation de contrat d’Aliou Cissé. Ce dernier a signé un bail de deux ans qui prendra fin en 2026. Au cours d’un récent entretien médiatique, Aliou Cissé dit comprendre les attentes des supporters sénégalais. Le coach a tenu à rassurer les uns et les autres sur ses capacités à impulser une nouvelle dynamique au sein de la tanière.

« Oui, je vais partir, c’est clair et net. Personne n’est indispensable, rappelle-t-il. Vous voyez que Macky Sall est en train de partir. Aliou Cissé aussi va partir. Un autre va venir, mais le Sénégal continuera à être le Sénégal. » a livré le quadragénaire. Il donne rendez-vous aux supporters des Lions les 22 et 26 mars prochain pour les matchs amicaux contre le Gabon et le Bénin.