Panne d’internet: MTN Bénin annonce l’amélioration de ses services et rassure

Le Bénin à l’instar de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest est touché de plein fouet par une panne d’internet depuis le jeudi 14 mars 2024. La direction générale de MTN Bénin n’est pas restée insensible à la situation. Par un communiqué rendu public lundi 18 mars 2024, cet opérateur GSM rassure ses abonnés des diligences en cours pour le rétablissement de la connexion très défectueuse depuis quelques jours déjà.

« Nous vous informons que des travaux entrepris avec nos partenaires internationaux pour la résolution des incidents techniques récents, ont permis d’améliorer les services internet en offrant de la capacité additionnelle », précise le communiqué. La direction générale de MTN va rassurer ses abonnés que les travaux sont toujours en cours pour un retour à la normale.

Tout en appréciant la patience de sa clientèle, MTN Bénin promet « qu’une solution sera trouvée aux forfaits ayant expiré pendant cette période ». Dans une vidéo publiée sur le compte officiel X du réseau GSM(à voir ci-dessous), la Directrice Générale de MTN a annoncé les gestes commerciaux pris par l’opérateur présent au Bénin depuis 25 ans.

12 pays affectés

Communiqué de la Directrice Générale de MTN Bénin @ucheofodile pic.twitter.com/TVLgxhHmr1 — MTN Benin (@MTNBenin) March 19, 2024

Cette panne majeure inquiète également les responsables de la Société béninoise d’infrastructures (SBIN). Ils étaient face à la presse ce mardi 19 mars pour expliquer les raisons et évoquer le retour à la normale. Selon la direction de la SBIN, 12 pays sont affectés par cette panne d’internet. Des efforts ont été faits pour améliorer la qualité de la connexion internet, mais le retour à la normale est prévu pour le 05 ou le 06 avril 2024 a laissé entendre Omar Gueye Ndiaye, le directeur général de la SBIN. « L’hypothèse actuellement envisagée est celle de mouvements sismiques avec des glissements ayant eu lieu à proximité du passage des quatre câbles », a-t-il ajouté.

Dans un récent communiqué, le groupe MTN, l’un des plus grands fournisseurs de réseaux d’Afrique, a déclaré que les perturbations en cours étaient dues à des défaillances de plusieurs câbles sous-marins importants, précisant que « des opérations » sont en cours afin de « rediriger le trafic par des voies alternatives du réseau ». Le West Africa Cable System (WACS), l’Africa Coast to Europe (ACE), et MainOne seraient les principaux câbles du système qui ont été touchés par la panne.

La société d’analyse Internet Cloudflare a signalé que les interruptions avaient eu lieu simultanément et qu’elles touchaient fortement au moins 10 pays d’Afrique de l’Ouest, dont la Côte d’Ivoire, le Liberia, le Bénin, le Ghana et le Burkina Faso. Cette panne d’internet dans les pays de l’Afrique de l’Ouest crée d’énormes difficultés pour les populations sur plusieurs plans. Depuis le 14 mars, la coupure massive d’internet a mis au ralenti plusieurs activités économiques.