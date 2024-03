Pannes répétées d’électricité au Bénin : réaction du gouvernement

Ces derniers temps, les Béninois sont confrontés à des pannes incessantes d’électricité. Face à cette situation, le gouvernement a rencontré les responsables de la Société béninoise d’énergie électrique pour comprendre les raisons. Le ministre de l’Énergie, de l’Eau, et des Mines, Samou Seidou Adambi a présenté les conclusions et les mesures prises lors de cette rencontre à la presse le mercredi 28 février 2024.

Il ressort des explications du ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines que les coupures répétées d’électricité sont dues entre autres à la vétusté du réseau de distribution, aux interventions techniques de la SBEE sur le réseau entraînant des coupures au préalable, aux travaux des projets en cours, à la chute d’arbres sur le réseau.

Publicité

En ce qui concerne le réseau de distribution, le gouvernement a déjà entrepris des travaux pour son renforcement. En plus, des instructions fermes ont été données à la SBEE pour que les interventions techniques sur le réseau puissent se faire désormais sans mise hors tension du réseau. ‹‹ La SBEE prendra désormais toutes les dispositions nécessaires pour ne plus couper une zone quand elle veut intervenir dans la zone. Des moyens existent pour le faire et elle doit l’intégrer dans ses offres. Les entreprises qui exécutent les travaux des nouveaux projets ne doivent plus couper une zone avec leur raccordement ››, a affirmé Samou Adambi.

Également, le ministre a notifié que des entreprises sont recrutées pour couper les gros arbres qui sont sur les trajectoires des lignes, ceci avant la saison des pluies. Il a rassuré qu’outre ces problèmes qui sont en voie d’être résolus, le Bénin est en mesure de couvrir ses besoins en énergie électrique. « Ce qui était essentiel pour le gouvernement, c’est d’avoir la stabilité en termes de fourniture et de couverture de nos besoins. Ce qui a été fait aujourd’hui. Notre capacité propre de production et ce que nous importons du Ghana et du Nigeria couvrent entièrement nos besoins», a t-il soutenu. Ainsi, il a exhorté les populations à la patience.