Depuis l’attentat tragique survenu au Crocus City Hall près de Moscou, le président russe Vladimir Poutine est au cœur des débats quant à sa réaction et son implication face à cette terrible tragédie. Alors que les voix s’élèvent pour critiquer son apparente absence de compassion et d’actions concrètes, le Kremlin, par le biais de son porte-parole Dmitri Peskov, s’efforce de rassurer l’opinion publique en affirmant que le chef de l’État ressent profondément la douleur engendrée par cet événement.

« Croyez-moi, même si vous ne voyez pas de larmes sur son visage, cela ne veut pas dire qu’il ne souffre pas », a déclaré Dmitri Peskov dans une interview diffusée samedi dernier. Ces paroles tentent de dissiper les doutes quant à l’empathie de Vladimir Poutine, qui, malgré son absence aux hommages et son silence public prolongé, serait affecté au plus profond de lui-même par cette tragédie.

Pourtant, les critiques persistent face à l’apparente inertie du président russe. Alors que des diplomates étrangers, venus de différents horizons, se sont rendus sur les lieux de l’attaque pour exprimer leur solidarité et leur compassion, Vladimir Poutine reste en retrait, préférant des interventions médiatiques à une présence physique. Une attitude qui suscite interrogations et incompréhension, notamment de la part des familles des victimes et de la population russe.

L’attentat survenu le 22 mars dernier a profondément marqué la nation russe. Les assaillants, affiliés au groupe jihadiste État islamique, ont semé la terreur en ouvrant le feu sur la foule présente au Crocus City Hall avant d’incendier le bâtiment, faisant ainsi 144 morts et 695 blessés selon les secouristes russes. Cette attaque, la plus meurtrière des vingt dernières années en Russie, a plongé le pays dans un état de choc et de deuil.

Face à cette tragédie, la réaction du président russe est scrutée avec attention. Si certaines voix appellent à plus d’empathie et de proximité avec les victimes et leurs familles, le Kremlin maintient sa position, assurant que Vladimir Poutine est profondément affecté par ce drame.