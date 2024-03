Présidentielle au Sénégal : Amadou Ba donne rendez-vous à ses partisans

Ce dimanche 24 mars, les sénégalais se sont rendus aux urnes pour élire le 5ᵉ président de l’histoire du pays. Les premières tendances montrent que c’est Bassirou Diomaye Faye qui arrive en tête. Ce matin, une grande partie de la presse sénégalaise annonce même que le candidat du PASTEF est le grand vainqueur de la présidentielle. Amadou Ba, le candidat de la coalition présidentielle arrive en deuxième position.

Se dirige-t-on vers une victoire au premier tour de Bassirou Diomaye Faye ? Pour le moment, on ne peut pas trop s’avancer, mais tout porte à croire que le dénouement du scrutin présidentiel se fera au premier tour. Si c’est le cas, cela prendra de court les observateurs de la scène politique sénégalaise. En effet, nombreux sont ceux qui pensaient que le prochain président du Sénégal allait être élu à l’issue d’un second tour.

Il y a encore quelques jours, Bassirou Diomaye Faye n’était pas certain de participer à la présidentielle. Aujourd’hui, il est en ballotage très favorable pour succéder à Macky Sall. Amadou Ba a mené une campagne très intense pour soumettre son projet de société au peuple sénégalais. Réputé pour être un fin technocrate, Amadou Ba est sorti de sa zone de confort pour convaincre les sénégalais de le choisir.

Vu les tendances actuelles, il est fort probable que le candidat de la coalition au pouvoir s’incline. Une prise de parole d’Amadou Ba était prévue pour minuit avant d’être reporté. Le futur ex-premier ministre a donné rendez-vous à ses partisans à 12h. « Demain (ce lundi 25 mars 2024) à midi, je reviendrai ici pour vous donner une appréciation définitive. Je voudrais vous dire que je suis très attaché à la République et à l’État de droit, ce qui fait que je ne me prononce pas sans avoir tous les éléments. Plus tard, j’aurai tous ces éléments. Nous travaillons sur les remontées » a livré Amadou Ba. Quelle annonce prépare-t-il ? On le saura dans les heures à venir.