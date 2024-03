Ramadan: le message du Pape François à « ses frères et sœurs » musulmans

Le ramadan a d’ores et déjà débuté pour plus d’un milliard de musulmans à travers le monde. Une époque très spéciale et importante pour l’ensemble des membres de cette communauté religieuse ! Et pour l’occasion, le pape François a décidé d’avoir un petit mot pour tous les pratiquants.

En effet, ce dernier a tenu à faire part de sa proximité avec les musulmans qui pratiquent le jeune et l’aumône. Une sortie effectuée directement depuis la fenêtre du Palais apostolique du Vatican. Dans le monde, le ramadan 2024 a commencé ce dimanche 10 mars et se terminera le mardi 9 avril prochain. Mais concrètement, en quoi consiste cette période pour les fidèles ?

Le pape François a un mot pour les fidèles musulmans

Pour rappel, la période du ramadan consiste à jeûner tout au long du mois, dans le but de commémorer la révélation du Saint Coran. Il est interdit de manger ou de boire, de la première prière de la journée (qui a lieu avant l’aube), jusqu’à la quatrième. Tout c qui peut nuire au corps humain est aussi à proscrire ou à éviter, dans le but de purifier l’âme de tous celles et ceux qui y participent.

Une période tout aussi importante pour les chrétiens du monde entier, comme l’a tenu à le rappeler le souverain pontife lors de sa prise de parole, qui pratiquent, eux, le Carême. Celui-ci durera jusqu’à la date du 30 mars prochain, également appelé, le “Samedi Saint”. Lors de son Angélus, le pape François a aussi souhaité revenir sur la Journée Internationale des Droits des Femmes.

Les chrétiens en pleine période de carême

Il a notamment rappelé aux institutions, mais aussi à ses fidèles réunis ce jour sur la place Saint-Pierre, qu’il était de leur devoir d’offrir aux femmes, « les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir le don de la vie ». Il a notamment insisté sur le fait que celles-ci puissent vivre dans des conditions dignes, pour assurer aux enfants, une existence pleine et saine.