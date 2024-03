Réacteur nucléaire: la Chine annonce un exploit inégalé 

En Chine, la recherche scientifique est l’un des piliers de la société. En effet, Pékin se repose sur bon nombre de ses chercheurs pour réaliser prouesses et progrès en matière de développement technique et technologique. Récemment, plusieurs instituts ont d’ailleurs annoncé une percée jusqu’alors inimaginable.

En effet, plusieurs instituts de recherche se sont associés pour créer un réacteur nucléaire d’un tout nouveau genre. Ce dernier permettrait d’atteindre Mars à une vitesse encore jamais mesurée auparavant et surtout… À bord d’un vaisseau dit “extensible”. Une prouesse, qui mérite toutefois quelques éclaircissements tant l’information semble irrationnelle à ce stade.

La Chine annonce une percée majeure

Pour en arriver à une telle découverte, dix instituts chinois se sont associés pour développer une nouvelle technologie de fission nucléaire. Le mode de fonctionnement reste le même, mais c’est la taille du réacteur dans lequel cette fission opère qui a été considérablement réduite. Le réacteur pourrait ainsi faire la taille d’un conteneur et peser moins de 8 tonnes au total !

Cette taille et ce poids, plus simples à gérer, permettraient d’armer les rampes de lancement bien plus facilement et surtout, plus rapidement. Cela aurait aussi un impact sur la maniabilité du vaisseau dans l’espace. Moins lourd, beaucoup plus rapide, ce nouveau type d’engin spatial pourrait être notamment utile afin de cibler Mars, le prochain objectif de quasiment toutes les nations engagées dans la course à l’espace.

Un vaisseau extensible ?

Pour y parvenir, cette technologie chinoise se base sur l’utilisation du lithium. Ce composant chimique permet de refroidir les réacteurs, ce qui permet à celui-ci d’être rétractable. En cas de besoin, il va s’allonger et générer chaleur et puissance. À terme, les chercheurs chinois espèrent intégrer l’intelligence artificielle à son nouvel engin, pour détecter, en auto-pilote, d’éventuels défauts et problèmes.