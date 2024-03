Recrutement de fonctionnaires des eaux, forêts: 6 candidats sur la liste d’attente conviés à la visite médicale

Le processus de sélection pour le recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasse pour l’année 2023 connaît un nouveau développement important. Six candidats admissibles qui figuraient sur la liste d’attente ont été récemment convoqués pour passer la visite médicale d’incorporation. Cette étape est prévue pour se tenir du 2 au 4 avril 2024 à l’ex-Hôpital d’instruction des armées de Cotonou. Cette décision a été annoncée par le directeur général des Eaux, Forêts et Chasse, Rémi Hèfoumè. Lire ci-dessous son communiqué.

