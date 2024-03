Royaume-Uni: Kate Middleton révèle son combat contre le cancer

Catherine, Princesse de Galles, plus connue sous le nom de Kate Middleton, a récemment partagé une nouvelle bouleversante concernant sa santé. Dans une déclaration vidéo émouvante, la princesse a annoncé qu’elle était atteinte d’un cancer et qu’elle avait déjà commencé son traitement de chimiothérapie. Cette révélation survient après une opération abdominale subie mi-janvier, initialement pensée pour traiter une condition non cancéreuse. L’issue de cette intervention a malheureusement révélé la présence d’un cancer.

La nouvelle de la maladie de Kate a suscité une vague de soutien à travers le Royaume-Uni, le Premier ministre Rishi Sunak louant son « immense courage » et exprimant le soutien inébranlable de la nation. L’attention et la spéculation intenses des dernières semaines autour de sa santé ont mené à des appels à respecter sa vie privée, Sunak soulignant l’importance de lui permettre de se concentrer sur sa guérison entourée de l’affection de sa famille.

Publicité

Le diagnostic de cancer de Kate s’ajoute aux défis auxquels fait face la monarchie britannique, le roi Charles III ayant lui-même été diagnostiqué avec un cancer au début du mois de février. La santé des membres de la famille royale est devenue un sujet de préoccupation nationale, mettant en lumière leurs luttes personnelles et humaines au-delà de leurs responsabilités publiques.

L’annonce de Kate a été précédée par son absence de la vie publique, suivant une opération abdominale réussie. Elle est restée hospitalisée à Londres pendant 13 jours et s’est éloignée des devoirs royaux pour se concentrer sur sa récupération, conformément aux conseils de ses médecins. Ce n’est que récemment que Kate a été vue en public, marquant sa réapparition lors d’une visite discrète à une boutique de ferme avec son époux, le Prince William.

Dans sa communication, Kate a exprimé sa gratitude pour les nombreux messages de soutien reçus et a souligné la qualité des soins médicaux qui lui ont été prodigués. Elle a partagé la difficulté de cette période pour sa famille, insistant sur le besoin de temps et d’espace pour expliquer la situation à leurs jeunes enfants, George, Charlotte et Louis, de manière adaptée et rassurante.

Publicité

La Princesse de Galles a adressé un message d’espoir, rappelant l’importance de ne pas perdre foi ni espoir. Elle s’est engagée à se concentrer sur sa guérison, tout en ayant hâte de reprendre ses engagements royaux dès que sa santé le permettra.