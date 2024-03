Russie : cet allié des BRICS prend une mesure drastique

Malgré leur apparente proximité politique et économique, Russie et Inde peuvent avoir quelques contentieux. Et récemment, New Delhi a décidé de prendre des sanctions strictes à l’encontre de ressortissants indiens, accusés d’avoir développé un réseau de trafic, pour recruter des Indiens et les envoyer combattre en Ukraine, sous la tunique russe.

La guerre en Ukraine continue de faire rage, pus de deux ans après avoir officiellement débuté. Et pour combler ses pertes importantes, Moscou recrute à tout-va. Récemment, des militaires indiens ont avoué avoir accepté de partir sur le front, en échange d’importants salaires et d’un passeport russe. Une manière pour eux de changer de vie, dès lors que les combats auront cessé.

Publicité

L’Inde démantèle un réseau de trafiquants

Une sortie qui n’a pas manqué de susciter l’émoi en Inde. Résultat, une enquête a été ouverte et les forces de l’ordre ont décidé d’intervenir dans pas moins de 13 localités différentes pour arrêter divers suspects. Ces personnes sont considérées comme étant des trafiquants qui auraient lancé un réseau pour recruter des hommes indiens et les envoyer sur le front.

Opérant via les réseaux sociaux, ces derniers recrutaient les futurs militaires via des plateformes telles que YouTube. Une fois embrigadés, les militaires étaient ensuite formés pour être envoyés sur le champ de bataille, alors que tous ne savaient pas vraiment ce pour quoi ils étaient entraînés. Selon le ministère indien des Affaires étrangères, une vingtaine de combattants serait, à l’heure actuelle, en Ukraine.

Delhi n’a jamais condamné la guerre en Ukraine

Certains ont expliqué avoir accepté de travailler, dans un rôle de “soutien”. Leur objectif initial n’était pas du tout de se battre. De quoi agacer le gouvernement indien qui, pourtant, s’est toujours montré assez proche de Moscou. Les intérêts économiques et politiques entre les deux nations étant importants, Delhi n’a jamais ouvertement condamné la guerre en Ukraine, depuis ses premiers jours.