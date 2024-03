La Russie consolide ses relations avec plusieurs nations africaines, notamment au Sahel, en établissant des partenariats dans des secteurs clés tels que la sécurité et la défense. Des pays comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger figurent parmi ceux ayant élargi leur coopération avec Moscou, en quête d’une plus grande souveraineté nationale et de diversification de leurs alliances internationales.

C’est dans ce contexte que la conférence « Santé et Souveraineté » à Ouagadougou a révélé un axe de collaboration inattendu entre la Russie et l’Afrique : le domaine de la santé. Denis Degterev, figure éminente russe, y a partagé la vision de son pays visant à renforcer l’industrie pharmaceutique russe, notamment en réponse aux sanctions occidentales. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de Moscou d’accompagner les pays africains dans l’amélioration de leur autonomie sanitaire, et ce surtout dans un contexte de défiance de l’industrie pharmaceutique occidentale.

La conférence a également mis en évidence une certaine réticence vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique occidentale, perçue comme dominant les politiques de santé dans de nombreux pays africains. Cette situation a ouvert la voie à des discussions sur la nécessité d’une coopération accrue avec la Russie, dans l’optique de développer des solutions adaptées aux réalités africaines et respectueuses de leur souveraineté.

L’approche russe ne se limite pas au secteur militaire, mais s’étend à des domaines diversifiés, incluant la culture, les médias et maintenant la santé. Cette stratégie multidimensionnelle reflète l’ambition de Moscou de tisser des liens profonds et durables avec les pays africains, en proposant des partenariats basés sur le respect mutuel et l’intérêt commun.

Dans un paysage géopolitique en pleine évolution, où les nations africaines aspirent à diversifier leurs relations internationales, la Russie se positionne comme un acteur clé, prêt à offrir des alternatives dans des secteurs vitaux tels que la santé. Ce pivot vers une coopération sanitaire renforcée illustre une nouvelle dimension de l’engagement russe en Afrique, marquant une évolution significative dans les relations entre Moscou et le continent africain.