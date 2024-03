Russie : grosse baisse du commerce avec ce pays européen après une année record

La dynamique des échanges commerciaux entre la Russie et la Belgique a subi une transformation notable au cours de l’année 2023, comme l’atteste le récent rapport de l’Agence du Commerce Extérieur. Les chiffres révèlent une baisse significative des flux commerciaux entre ces deux nations, marquant ainsi un changement par rapport à la stabilité apparente observée l’année précédente malgré les tumultes géopolitiques et les sanctions internationales.

Les données indiquent une chute vertigineuse des exportations belges vers la Russie, avec une diminution d’un quart par rapport à l’année précédente. De manière encore plus prononcée, les importations en provenance de la Russie ont décliné de plus de 70%. Cette tendance est particulièrement manifeste dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL), qui demeure en tête des importations belges en provenance de Russie, représentant 45,1% de l’ensemble des importations. Toutefois, ce chiffre est en recul de 28,1% par rapport à l’année précédente, illustrant une diminution significative de la dépendance de la Belgique vis-à-vis de ce produit énergétique russe.

La diminution des échanges commerciaux entre les deux pays se manifeste également dans le secteur des produits minéraux, avec une baisse de deux tiers des volumes échangés par rapport à l’année précédente. Cette diminution drastique, passant de 11,28 millions de tonnes à 3,83 millions de tonnes, souligne une réorganisation majeure des flux commerciaux entre la Belgique et la Russie.

D’autre part, au niveau des exportations belges vers la Russie, les produits chimiques représentent une part prépondérante, représentant près des deux tiers de l’ensemble des produits exportés vers ce pays. Principalement axées sur les médicaments et les vaccins, ces exportations chimiques reflètent la spécialisation industrielle de la Belgique et sa capacité à répondre à la demande russe dans ce domaine spécifique.

L’année 2022 avait été marquée par une relative stabilité des échanges commerciaux entre la Belgique et la Russie, malgré le contexte de guerre et les sanctions internationales. Les importations belges avaient même atteint un niveau record, en partie en raison de la hausse du prix du gaz et de l’augmentation significative des importations de GNL via le port de Zeebrugge. Cependant, la dynamique a changé en 2023, avec une forte diminution des échanges commerciaux, reflétant peut-être un réajustement des politiques économiques et commerciales des deux pays en réponse aux événements géopolitiques et aux sanctions internationales.

